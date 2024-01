As milícias Houthi voltaram a atacar com misseis um navio tanque norte-americano no Mar Vermelho e causaram mais receios e perturbações no comércio marítimo internacional.

Um responsável do movimento pró-iraniano assegurou entretanto que navios de bandeiras chinesa ou russa terão trânsito não só seguro como protegido sempre que estejam naquele corredor.



Pequim condenou os ataques a navios civis no Mar Vermelho, que interpreta como o alastrar do conflito Israel-Hamas e apela por isso ao fim dos combates em Gaza.