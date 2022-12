Tensão no Peru. Presidente recusa renunciar ao cargo

Foto. Reuters

A presidente do Peru recusa renunciar ao cargo, apesar os violentos protestos no país, e vem agora publicamente exigir ao Congresso que permita a realização de eleições antecipadas. Dina Boluarte tenta assim dar uma resposta às exigências dos manifestantes e serenar o clima de violência no país.