Tensão Ucrânia. Vladimir Putin acusa NATO e EUA de ignorarem preocupações russas

O presidente russo acusou, esta terça-feira, os Estados Unidos e a NATO de "ignorarem" as preocupações e exigências do Kremlin, no sentido de evitar um aumento da tensão na região. Putin falou pela primeira vez, nas últimas semanas, sobre o conflito na Ucrânia e a posição dos Estados Unidos.