Tentativa para revogar Obamacare fracassa no Senado dos EUA

RTP 28 Jul, 2017, 08:36 / atualizado em 28 Jul, 2017, 08:37 | Mundo

Um deles foi John McCain, recentemente diagnosticado com cancro cerebral, que se juntou a outras duas senadoras republicanas, Susan Collins e Lisa Murkowski, e a todos os democratas para chumbar a proposta, apelidada de "skinny bill" ("lei fininha") e que recebeu 51 votos contra e 49 a favor.



Horas antes da votação, que começou pouco depois da 01h00 de hoje (06h00 em Lisboa), Trump encorajou os republicanos a fazerem avançar o projeto após "sete anos de espera", com uma publicação no Twitter.



A revogação e substituição do Obamacare, a reforma de saúde implementadas pelo então Presidente Barack Obama em 2010, tornou-se uma das principais promessas eleitorais de Trump.



Após o novo fracasso da votação, o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, admitiu a sua desilusão e disse que este é o momento de "seguir em frente".



Não se sabe se McConnell vai tentar submeter outra proposta a voto antes das férias do Senado, já que, antes do chumbo de hoje, já tinham fracassado outros dois projetos desde que o debate foi aberto na Câmara Alta, na terça-feira.



Donald Trump reagiu no Twitter ao chumbo, com uma crítica a quem votou contra a "skinny bill". O Presidente dos EUA acusa os "três republicanos e 48 democratas" de terem "desiludido" o povo americano". "Como tinha dito no início, deixem o Obamacare implodir e depois lidem com isso", acrescentou.





3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julho de 2017



c/ Lusa