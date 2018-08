Tentativas de suicídio entre crianças em campo de refugiados na Grécia

Andreia Martins - RTP28 Ago, 2018, 15:29 / atualizado em 28 Ago, 2018, 15:40 | Mundo

Num cenário de total ausência de condições sanitárias e de confrontos diários e violentos entre as várias fações que se vão juntando no campo de Lesbos, na Grécia, também a saúde mental dos migrantes começa a ceder, também entre as crianças que continuam a viver nestas condições.





Segundo um dos responsáveis pela ajuda dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) na ilha de Lesbos, há crianças a partir dos dez anos a tentarem o suicídio.





“É algo que estamos a ver constantemente. (…) Apesar de estarmos a pressionar ao máximo para tentarmos levar estas crianças para Atenas o mais rápido possível, isso não está a acontecer”, refere Luca Fontana, em declarações à BBC.





Nesta faixa etária têm-se registado também vários problemas ao nível da pele, devido à falta de condições de higiene dentro do campo, bem como doenças respiratórios, devido ao gás-pimenta que é usado pela polícia para dispersar conflitos entre os refugiados.





Segundo este responsável, a situação está a ser reportada junto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e o Ministério grego da Saúde.



Violência sectária



As condições sanitárias também estão muito longe dos parâmetros desejáveis. Segundo a MSF, existe uma casa de banho por cada 70 pessoas.





Neste momento, existem mais de 8.000 mil pessoas a viver em permanência no campo de Moria, quando este foi construído para acolher apenas 2.000 migrantes.

“É como a guerra na Síria mas é ainda pior. Ouvimos também casos de violações e assédio sexual”, refere um refugiado que já conseguiu abandonar o campo.







Grécia culpa Bruxelas





O campo de refugiados de Lesbos é controlado pelo Governo grego e encontra-se em situação extrema de saturação, seguindo a estratégia de contenção da União Europeia que prevê a manutenção dos refugiados em território insular.

Criado em 2015, o campo de Moria foi criado para ser apenas um ponto de passagem rumo à Europa. No entanto, crianças e adultos que ainda hoje se encontram em Lesbos vivem em condições desumanas há já vários anos.Uma equipa de reportagem da televisão pública britânica conseguiu entrar no campo e ouviu famílias que passam o dia a tentar garantir acesso a alimentação. À noite, estão constantemente prontas a fugir, com receio dos confrontos que ali são recorrentes.Perante a falta de espaço, há tendas e cabines móveis ocupadas por mais de 15 pessoas, por vezes quatro famílias inteiras hospedadas no mesmo local.A violência também assume proporções cada vez mais desmedidas. Em maio, vários curdos instalados no campo fugiram devido a um conflito com refugiados de origem árabe. Nos últimos anos, houve ainda registo de confrontos, sectarismo e racismo entre sunitas e xiitas, entre curdos, árabes e afegãos.Este campo integra o acordo entre as autoridades europeias e a Turquia, em vigor desde março de 2016, que prevê o regresso dos refugiados a território turco.Em declarações à BBC, George Matthaiou, representante do Governo para a imprensa em Moria, admite que as condições no campo de refugiados são terríveis, mas sublinha que a culpa é da União Europeia e não da Grécia.“Não temos dinheiro. Vocês sabem da situação económica na Grécia. (…) Quero ajudar mas não posso fazer nada, a União Europeia fechou as fronteiras”, refere este responsável grego.Luca Fontana, um dos responsáveis da MSF em Lesbos, já esteve em zonas de conflito e em campos de acolhimento de doentes com Ébola, mas diz que aquele campo de refugiados na Grécia é o pior sítio onde já trabalhou.“Nunca vi o nível de sofrimento que estamos a testemunhar aqui todos os dias. (…) Mesmo aqueles que estavam afetados pelo Ébola continuavam a ter esperança em sobreviver, ou tinham o apoio da família, da sociedade e da sua aldeia. Aqui, a esperança é retirada pelo sistema”, diz o responsável.