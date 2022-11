Teodoro Obiang procura sexto mandato presidencial em eleições inconstitucionais

As eleições presidenciais deste domingo coincidem com eleições legislativas, senatoriais e municipais - e esta é uma das infrações à Constituição equato-guineense, que exclui a realização simultânea das presidenciais com outros plebescitos - e estavam previstas para abril próximo, sendo esta tão grande antecipação também expressamente excluída na Magna Carta do país.

Um total de 427.661 eleitores, de entre uma população de 1,45 milhões de habitantes, dispõe de cartão de eleitor para escolher este domingo um de três candidatos à presidência, assim como o partido para ocupar os 100 assentos na câmara baixa do Parlamento em Malabo (99 dos quais atualmente reservados ao Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE), partido único até 1991); parte do senado (cujos 70 assentos são ocupados pelo PDGE); e os dirigentes dos 37 municípios do país.

Candidatam-se à presidência Teodoro Obiang, líder do PDGE; Andrès Esono Ondo, presidente do partido da Convergência para a Democracia Social (CPDS), o único partido da oposição que não está proibido, e o líder da microformação política Partido da Coligação Social Democrática (PCSD), Buenaventura Monsuy Asumu, um senador e aliado crónico de Obiang, que concorre contra o Presidente pela quinta-vez oferecendo ao regime um simulacro de democracia.

Pela primeira vez este ano, e não obstante o CPDS ter sido fundado no início da década de 1990, Esono Ondo candidata-se à presidência, mas tem poucas hipóteses de obter mais do que uma soma residual dos votos.

Outro partido da oposição, ilegalizado em 2018, Cidadãos pela Inovação (CI) foi alvo de uma ação das forças de segurança em 29 de setembro, e o seu líder - Gabriel Nsé Obiang - foi detido juntamente com 275 apoiantes. O CI obteve o único assento parlamentar nas legislativas de 2017, cujo deputado seria igualmente processado judicialmente e obrigado a deixar o lugar vago.

Durante a operação da polícia contra o CI em setembro morreram quatro pessoas. Um dia depois da ação da polícia 135, pessoas foram libertadas. Vários testemunhos recolhidos indicam que muitos detidos sofreram torturas e maus tratos e o próprio Gabriel Nsé Obiang foi despido e exposto nu publicamente no momento da detenção.

Nsé Obiang encontra-se preso, sem acusação, em Black Beach, uma prisão de alta segurança em Malabo, no mesmo local onde um largo número de ativistas está detido, entre os quais, o artista de hip-hop Leoncio Prisco Eco Mba, conhecido como `Adjoguening`, Pablo Angüe Angono, Claudio Nzé Ntutumu, Salvador Bibang Esono, Emilio Ndong Biyogo, e, talvez os mais destacados, Luis Nzo Ondo e Anacleto Micha, um conhecido defensor dos direitos humanos, cuja irmã foi assassinada no final de outubro, de acordo com várias organizações da sociedade civil equato-guineense na rede social Twitter.

Obiang, atualmente com 80 anos, governa com punho de ferro um pequeno país rico em petróleo desde 1979, na sequência de um golpe de Estado em que derrubou o seu tio e ditador sanguinário Francisco Macias Nguema, e é o presidente há mais tempo no poder em todo o mundo. Foi reeleito em 2016 com 93,7% dos votos para um mandato de sete anos, que encurtou inconstitucionalmente.

Em setembro último, Obiang aboliu a pena de morte -- um compromisso assumido na adesão à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2014 -- mas a Guiné Equatorial é desde há décadas considerada pelas organizações de direitos humanos como um dos países mais corruptos e repressivos do mundo, palco de detenções sem acusação, tortura de dissidentes e alegações de fraude eleitoral em eleições sucessivas.

A Guiné Equatorial é o país africano com o maior PIB per capita, e o terceiro maior exportador de petróleo do continente, mas a maior parte da sua riqueza continua concentrada nas mãos de poucas famílias, entre as quais, à cabeça e de longe, as da família Obiang Nguema.

De acordo com as Nações Unidas, menos de metade da população tem acesso a água potável e 20% das crianças morre antes de completar 05 anos.

O país ocupa a 145ª posição no último Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas relativo a 2021, e mais de 80% da população vive abaixo do limiar de pobreza, numa situação ainda mais degradada por efeito da queda das receitas petrolíferas a partir de 2014, da pandemia de Covid-19 e devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia.

Na véspera das eleições, as cores do PDGE dominam Malabo, a capital. Retratos, faixas, cartazes e logótipos enfeitam as principais ruas da cidade até onde a vista alcança. Os cartazes de campanha da oposição, por outro lado, são reduzidos ao mínimo e são regularmente vandalizados ou cobertos por retratos do Presidente Obiang.

Os meios de comunicação estatais são repletos de notícias relativas ao chefe de Estado, o slogan "Continuidade" do PDGE enche as páginas da imprensa escrita, mas "este acesso sempre muito desigual" aos media televisivos e escritos, como descreveu à Lusa um ativista da APROFOR - uma plataforma apoiada pela União Europeia de apoio, proteção e fortalecimento de ativistas e organizações da sociedade civil na defesa dos direitos humanos na Guiné Equatorial -- este ano foi algo mitigado pela utilização das redes sociais, sobretudo o Twitter.

Esono Ondo começou a campanha com negociações com o Governo para que lhe fosse dado "espaço nos meios de comunicação social do estado", que "são praticamente os únicos que existem", como disse à Lusa.

Insistiu igualmente várias vezes durante as últimas semanas na realização de um debate televiso entre os candidatos presidenciais. Na semana passada, Esono Ondo obteve a resposta do vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, conhecido como "Teodorín", filho do chefe de Estado a quem deve suceder antes do final do próximo mandato, de acordo com vários ativistas equato-guineenses à Lusa:

"O candidato do PDGE não aceitará debates com um partido que não tem garantias de obter sequer 1% dos votos. O nosso programa político conduzir-nos-á à vitória. Se o candidato do CPDS é incapaz de conquistar militantes, que se entretenha debatendo com cabras", escreveu Teodorín, diretor de campanha do pai, na rede social Twitter.

Especulou-se até setembro, antes de Obiang se declarar novamente candidato, que o vice-presidente seria desta vez o candidato presidencial do PDGE, até por causa da exposição protagonizada por Teodorín na cena política durante os últimos dois anos.

De acordo com vários ativistas equato-guineenses, a estratégia que acabou por ser adotada foi outra. A constituição do país garante a sucessão do Presidente pelo seu vice em caso de incapacidade, pelo que se espera que Teodoro Obiang ceda ao filho o seu lugar antes de completar os sete anos do próximo mandato.

A assunção das funções do chefe de Estado "irá consolidar-se", como tem vindo a acontecer nos últimos meses, e "completar-se", para depois de efetuar a transição de poder formal, "ainda que não saiba quando será", disse à Lusa um ativista sob condição de anonimato por razões de segurança pessoal.

No final de outubro, Malabo fechou as fronteiras "para evitar a infiltração de grupos que possam tentar desestabilizar a campanha" e algumas semanas antes ordenou a milhares de trabalhadores "sem documentos" que regressassem ao seu país de origem. Desde este sábado até às 6:00 de segunda-feira, dia 21, também o espaço aéreo do país será fechado.

Numa declaração emitida no início de novembro, a diplomacia da União Europeia (UE) instou a eleições "pacíficas, inclusivas e transparentes". No mesmo sentido, também os Estados Unidos instaram o Governo em Malabo a "permitir que os seus cidadãos expressem as suas preferências de forma livre e confiante nas urnas eleitorais".

A Guiné Equatorial aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2014, mediante alguns compromissos, como a abolição da pena de morte - formalizada em setembro passado -, a introdução do português e maior abertura democrática.