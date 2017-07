"Teoria da responsabilidade da China" na Coreia do Norte deve parar

RTP 11 Jul, 2017, 16:53 / atualizado em 11 Jul, 2017, 17:12 | Mundo

Os Estados Unidos pediram a Pequim que use o que for preciso para pressionar Pyongyang a reduzir seus testes nucleares e lançamentos de mísseis que violam as sanções da ONU.



Geng Shuang disse que a China estava a cumprir as suas obrigações no âmbito das resoluções das Nações Unidas.



Donald Trump tem demonstrado grande esperança na cooperação chinesa para influenciar a Coreia do Norte mas tem expressado também alguma impaciência no sentido de que a China, com os seus estreitos laços económicos e diplomáticos com Pyongyang, não está a fazer o suficiente para controlar o programa nuclear da Coreia do Norte. Esta terça-feira, a China veio dizer que todas as partes têm que trabalhar para isso e que a "teoria da responsabilidade da China" na Coreia do Norte tem que parar.



Trump tem dito que a China tentou influenciar a Coreia do Norte mas falhou. Um sentimento que se tornou particularmente mais intenso desde que Pyongyang lançou um míssil balístico intercontinental, que alguns especialistas acreditam que poderia ter o alcance para chegar ao Alasca e partes da Costa Oeste dos EUA.



Wang Yi, o ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que a China tem feito esforços incansáveis para resolver as tensões no território coreano e que tem desempenhado um papel importante nesta matéria.

Esforços não se devem a "nenhuma pressão externa"

Citado pela Reuters, o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros disse que “os esforços da China para resolver os problemas nucleares na península não se devem a nenhuma pressão externa, mas acontecem porque a China é um membro da região e um membro responsável da comunidade internacional”.



E acrescentou também que resolver a questão nuclear da Coreia faz parte dos interesses chineses. A China tem feito esforços incessantes e desempenhou um papel construtivo mas todas as partes têm que se encontrar no caminho, disse Geng Shuang.



"Pedir aos outros que trabalhem mas não fazerem nada, não está correto”, acrescentou.



A China ficou "chateada" com a implantação de um sistema anti-míssil por parte dos EUA na Coreia do Sul, dizendo que ameaça a sua própria segurança e que não fará nada para aliviar as tensões.



Além disso, Pequim queixou-se também de que Washington está a colocar sanções unilaterais sobre empresas e chineses para as suas negociações com a Coreia do Norte.



Geng Shuang disse ainda que todos precisam de assumir responsabilidades no sentido de se obter uma resolução pacífica através de negociações.



A Coreia do Norte fez um ultimo ensaio nuclear em setembro do ano passado mas tem realizado vários testes de mísseis e garante ser capaz de desenvolver um míssil nuclear com autonomia para atingir o continente americano, recentrando a questão na vanguarda das preocupações de Donald Trump.