Terceira guerra mundial? Dono da Tesla diz que origem estará na inteligência artificial

Alexandre Brito - RTP05 Set, 2017, 18:09 / atualizado em 05 Set, 2017, 18:17 | Mundo

A discussão na rede social Twitter começou à volta de um post de Elon Musk relacionado com uma notícia de um discurso do presidente russo.



Vladimir Putin afirmou recentemente que a nação que liderar a inteligência artificial vai mandar no mundo.



"Começou", escreveu Musk no Twitter ao partilhar a notícia.





China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) 4 de setembro de 2017

May be initiated not by the country leaders, but one of the AI's, if it decides that a prepemptive strike is most probable path to victory — Elon Musk (@elonmusk) 4 de setembro de 2017

Pouco depois, num novo, Elon Musk escreveu: "China, Rússia, países que em breve serão fortes na ciência da computação". E acrescentou. "A competição pela superioridade na inteligência artificial ao nível nacional será provavelmente a causa da terceira guerra mundial".Questionado ainda nosobre se estava a falar de uma guerra criada por máquinas, Musk respondeu que pode ser iniciada por um sistema de inteligência artificial, "se ele decidir que um ataque preemptivo é o caminho mais provável para a vitória".O líder da Tesla tem realizado nos últimos tempos uma forte campanha contra o uso de inteligência artificial em sistemas de guerra.Diz ele que se trata de algo bem mais perigoso do que a ameaça norte-coreana, que tanto se fala por estes dias.