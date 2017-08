Terceira ronda de negociações do Brexit sob o signo do desafio

Graça Andrade Ramos - RTP 28 Ago, 2017, 09:55 / atualizado em 28 Ago, 2017, 10:35 | Mundo

Já o Japão prepara-se para pedir à primeira ministra britânica Theresa May, que visita Tóquio no final da semana para debater o assunto, um Brexit transparente e previsível que ajude as empresas japonesas a continuar a operar no país.



O risco de debandada empresarial é cada vez mais um risco real para o Reino Unido.



A ronda negocial - a terceira - que hoje se inicia ao fim da tarde em Bruxelas, irá decorrer até quinta-feira. O senhor Brexit da UE, o francês Michel Barnier e o seu homólogo britânico, David Davis, irão liderar as discussões.



E o braço de ferro das anteriores sessões deverá manter-se.



Em cima da mesa estão três questões principais que a Europa insiste terão de ficar resolvidas antes de se passar a qualquer outra questão.

Dinheiro, direitos e fronteiras

A primeira prende-se com a fatura que o Reino Unido terá de pagar ao sair do bloco europeu para honrar os compromissos assumidos enquanto membro da UE. Montantes e método de cálculo estão longe de criar consenso e ainda nem se passou da análise jurídica da questão.



A segunda diz respeito à situação dos milhares de cidadãos europeus que trabalham em solo britânico, muitas vezes há décadas, pagando impostos e criando famílias.



A terceira refere-se ao que vai acontecer às fronteiras entre a Irlanda do Norte, britânica e a Irlanda, membro da UE.



A UE tem apontado o dedo à "falta de substância" das propostas britânicas, enquanto Londres acusa a Europa de "arrastar os pés".



O calendário do Brexit, que previa uma cimeira em finais de outubro para cimentar os primeiros acordos e lançar as questões económicas, está comprometido.

Um grande fosso

O divórcio está marcado para março de 2019 mas o principal problema, diz Bruxelas, não é a falta de tempo mas a substância dos dossiers apresentados por Londres.



"Se olharmos para onde estamos e oara onde deveríamos estar, há um grande fosso", lamentava sexta-feira à agência France Press um alto responsável europeu, acrescentado ser "pouco provável" que ele seja transposto esta semana.



Domingo, Londres respondia com um apelo. "As duas partes devem ser flexíveis e querer compromissos", afirmaram fontes do Governo de Sua Majestade, acrescentando que "nenhuma das duas partes deveria arrastar os pés".



Já segunda-feira, o ministro David Davis afirmava que a sua equipa tem estado a "trabalhar no duro", referindo a salva de documentos publicados recentemente sobre as posições de Londres face ao Brexit.



"E estamos prontos a arregaçar as mangas e a lançar-nos de novo ao trabalho" garantiu Davis.



O problema é que a maioria dos textos publicados pelos britânicos dizem respeito à "relação futura" com a UE, como futuros acordos aduaneiros ou troca de dados, que os 27 recusam categoricamente debater enquanto as outras três não estiverem resolvidas.

As propostas

Há rumores de que os britânicos poderão apresentar nesta ronda negocial uma exposição oral sobre a análise jurídica ao regulamento financeiro do Brexit.



Os europeus não esperam grandes novidades e estão mais interessados em definir um método de cálculo daquilo que Londres terá de pagar do que falar já em números. Oficiosamente, o montante a pagar pelo Reino Unido foi avaliado pelo lado europeu entre 60 e 100 mil milhões de euros, ao passo que, diz a imprensa britânica, Londres deverá recusar categoricamente pagar mais de 40 mil milhões de euros.



Quanto à questão fronteiriça, Bruxelas afirma que Londres tem mostrado tendência a misturar o processo de paz irlandês com a questão.



"É muito importante que o processo de paz não se transforme numa moeda de troca", advertem os eurocratas.



Quanto aos direitos dos cidadãos europeus, o principal problema para já é a recusa britânica em admitir a jurisdição do Tribunal de Justiça europeu em solo britânico, para estes cidadãos.



Mas Londres arrisca muito se os perder, já que na sua maioria são médios e altos quadros de empresas e líderes de investigação e docência nas principais Universidades e Laboratórios do país.



E o impasse poderá custar muito ao Reino Unido noutras frentes.

Japão e Alemanha reticentes

Esta segunda-feira, presidente da Câmara de Indústria e de Comércio alemã, DIHK, admitiu que muitas empresas do seu país já começaram a mudar o foco dos investimentos para longe do Reino Unido, antecipando o aumento das barreiras que o Brexit irá criar.



"As empresas receiam que o Brexir vá ter um enorme impacto negativo", afirmou Martin Wansleben, em comunicado acrescentando que deverá levar a um aumento da burocracia, dos tempos de espera e dos controlos fronteiriços, quwe irão resultar em custos mais elevados.



"Os termos da saída estão ainda completamente opacos. Muitos dos nossos membros dizem-nos que já estão a fugir de investir no Reino Unido antecipando estas barreiras", disse Wansleben.



Numa declaração conjunta com a Câmara de Comércio Britânica, BCC, a DIHK lançou um apelo aos negociadores para darem certezas e transparência a todos os investidores europeus.



O mesmo apelo deverá ser dirigido pelo Japão à primeira ministra britânica, Theresa May, que no final desta semana irá visitar Tóquio para namorar a manutenção do interesse das empresas japonesas nas oportunidades britânicas pós-Brexit.



O mercado britânico é o segundo mais importante para Tóquio, depois dos Estados Unidos.May está fragilizada depois de ter perdido a maioria parlamentar nas eleições de junho que ela própria convocou. Muitos pressionam a líder britânica para abandonar a sua posição inicial de "nenhum acordo é melhor do que um mau acordo".



Londres tem usado as decisões das construtoras automóveis Nissa e Toyota de prolongar a produção no Reino Unido como bandeira de que o Brexit não irá assustar os investidores.



Ambas as decisões, contudo, surgiram depois do Governo escrever cartas às administrações para afastar preocupações, o que levantou suspeitas de que May estaria a partilhar informações sensíveis sobre o Brexit e a realizar acordos secretos.



Tóquio irá exigir à primeira ministra mais informação para "a analisar e apoiar as firmas japonesas, já que o Brexit irá ter nelas um impacto direto", afirmou Yasutoshi Nishimura, vice-chefe-de-gabinete de Shinzo Abe, sublinhando a existência de um sentimento de "crise" no setor empresário japonês mais exposto à Economia britânica.



Quantos aos próprios britânicos que votaram Brexit, a maior emoção é a impaciência.



"Vamos sair, custe o que custar!" é a palavra de ordem na cidade portuária de Tilbury no estuário do rio Tamisa, a leste de Londres e um dos principais portos de contentores do país, que em 23 de junho de 2016 deixou 72,3 por cento dos boletins de voto a favor Brexit.



"Vamos embora. Quanto mais demorarmos, mais difícil será cortar as amarras", diz David Cunnigham, reformado de 65 anos, ex construtor de automóveis, que sonha com o regresso a um tempo em que a Grã-Bretanha era "independente e podia ter relações comerciais com o mundo inteiro"



"Gosto muito do continente. Mas o mercado único não funciona. Se não funciona, saímos", remata.



C/agências