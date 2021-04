Terceiro estado de emergência em Tóquio a três meses dos Jogos Olímpicos

"Hoje decidimos declarar o estado de emergência nos departamentos de Tóquio, Kyoto, Osaca e Hyogo", anunciou Yoshihide Suga, acrescentando que esta medida vai estar em vigor entre 25 de abril e 11 de maio. As autoridades determinarão o encerramento temporário de centros comerciais e estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas.

É o terceiro estado de emergência em Tóquio, desde o início da pandemia, mas o Governo assegurou que iria durar apenas duas semanas e seria "curto e eficaz".





Aumento de casos em vésperas de Tóquio2020

, disse ainda o primeiro-ministro japonês.O estado de emergência poderá, todavia, ser prolongado se a situação não melhorar o suficiente, alertou Shigeru Omi, um dos principais assessores do executivo sobre a pandemia. Neste momento,Esta decisão vai permitir que as autoridades solicitem o encerramento temporário de restaurantes, de bares e de centros comerciais com uma área superior a mil metros quadrados, de acordo com um plano elaborado pelo Governo. Os eventos deverão realizar-se sem espetadores e o governo poderá solicitar às autoridades locais que considerem o encerramento de locais públicos, como parques, e que solicitem aos restaurantes que evitem servir bebidas alcoólicas.As medidas de emergência coincidem com o feriado da "Golden Week" do país, que vai do final de abril à primeira semana de maio e é o período de viagens mais movimentado do ano. Além disso,A governadora de Tóquio, Yuriko Koike,. Numa tentativa para desencorajar as pessoas a sair à noite,A presidente do Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, afirmou entretanto numa conferência de imprensa que, disse.