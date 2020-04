"Teremos de nos adaptar". Vacina contra Covid-19 não está garantida, alerta especialista

“Nem sempre se desenvolve necessariamente uma vacina que seja segura e eficaz contra cada vírus. Alguns vírus são muito, muito difíceis no que toca ao desenvolvimento de vacinas.”, alertou Nabarro, que é também professor académico de saúde global.“Isso significa isolar aqueles que revelem sinais da doença e os seus contactos. Pessoas mais velhas terão de ser protegidas. A capacidade dos hospitais para lidar com casos terá de ser assegurada. Essa vai ser a nova normalidade para todos nós”, explicou , citado peloNeste momento estão a ser desenvolvidas em laboratórios de todo o mundo 60 potenciais vacinas e tratamentos para a Covid-19. A maioria está ainda em ensaios pré-clínicos.Já Maria Van Kerkhove, responsável da unidade de doenças emergentes da OMS, disse na sexta-feirae se pode ou não vir a ser infetada novamente.De acordo com o, Nabarro esclareceu ainda que todos os governos foram avisados, no fim de janeiro, sobre o quão grave se poderia tornar esta situação pandémica. “A OMS estava a seguir o surto desde dezembro e, poucas semanas depois, decidiu que este era uma emergência de saúde pública e uma preocupação internacional”, frisou.“Esse é o nível de alerta mais elevado que a OMS pode emitir, e fê-lo a 30 de janeiro.”.O novo coronavírus já infetou mais de dois milhões de pessoas a nível global, das quais 584 mil conseguiram recuperar. As vítimas mortais são já quase 160 mil.