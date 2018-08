Teresa Lago é a nova secretária-geral da União Astronómica Internacional

Lusa31 Ago, 2018, 17:57 | Mundo

Teresa Lago, que era secretária-geral adjunta da UAI, sucede ao astrónomo italiano Piero Benvenuti e manter-se-á no cargo, o mais importante, até 2021.

De acordo com a lista dos novos membros executivos da UAI, hoje divulgada no portal da organização, a astrónoma holandesa Ewine van Dishoeck é a nova presidente e o britânico Ian Robson o novo secretário-geral adjunto.

Os cargos drigentes da UAI são eleitos na Assembleia-Geral da organização, que se realiza trianualmente.

Teresa Lago fundou o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, foi membro do Conselho do Observatório Europeu do Sul e coordenou o Conselho Científico Nacional das Ciências da Terra e do Espaço da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Foi igualmente presidente da Sociedade Porto 2001 -- Capital Europeia da Cultura e professora catedrática do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Fundada em 1919, a União Astronómica Internacional tem como missão promover a divulgação e a investigação em astronomia, através da cooperação internacional, sendo formada por astrónomos profissionais, ao todo mais de 13 mil de vários países.

Com sede em Paris, França, a UAI é a entidade que reconhece oficialmente a atribuição de um nome a um corpo celeste, como um planeta ou um asteroide.

Em 2006, despromoveu Plutão a planeta-anão, passando o Sistema Solar a ser constituído por oito planetas (Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno).