Kenny Holston - Pool via Reuters

Terminou a Cimeira do G20 em Nova Deli. Europa e Estados Unidos prometem investir nas interligações comerciais e energéticas entre a Índia e a Europa via África e o Médio Oriente. Numa reunião sem Putin e Xi Jinping, os mais ricos do mundo deixaram em segundo plano divergências, como os posicionamentos face à guerra na Ucrânia.