Terminou o Conselho Europeu. "Há muito trabalho a fazer em relação à energia"

Em reação ao que foi discutido no Conselho Europeu,“Podemos enfrentar o inverno seguinte sem o gás russo e, por isso, decidimos várias medidas”, como a redução do preço do gás. “E para baixar o preço do gás temos que ter um ‘medidor’ mais honesto”, anunciou.“Hoje há uma enorme especulação neste mercado, o que fez com que os preços subissem tanto nas últimas semanas. Por isso, chegamos a acordo na criação de um novo índice, de um novo padrão para os preços do gás”, explicou.O segundo ponto, apresentado pelo presidente francês e discutido entre os 27, é a criação de, salientou Macron.Paralelamente,, com o objetivo de “estabelecer um limite no preço do gás utilizado para produzir eletricidade”.“O alargamento do mecanismo ibérico, entre Portugal e Espanha, contribuiu para baixar os preços”. Contudo, ainda há dificuldades a resolver neste mecanismo, reconheceu.

"Aprendemos a lição"

No primeiro dia de Conselho Europeu, chefes de Estado e de governo da União Europeia tinham concordado em "trabalhar em medidas" para conter os preços da energia, agravados pela guerra da Ucrânia.







A conferência de imprensa no final do Conselho Europeu focou-se, no entanto, noutros tópicos: ajuda à Ucrânia e China. Sobre o financiamento à Ucrânia, Ursula von der Leyen reconheceu que "é muito importante" que o país "tenha um fluxo de rendimento estável".







De acordo com as autoridades ucranianas, serão necessários 3 a 4 mil milhões de euros por mês para que o país disponha dos recursos suficientes. União Europeia, Estados Unidos e outras instituições deverão colaborar neste esforço. No caso da UE, será dado um contributo de 1,5 mil milhões de euros por mês durante o próximo ano, num total de 18 mil milhões de euros em 2023.







Ursula von der Leyen aproveitou ainda a conferência para criticar os ataques russos contra "infraestruturas civis", prometendo apoio por parte da União Europeia para a mobilização de ajuda humanitária e apoio aos deslocados internos. Temas que serão abordados também no contexto dos trabalhos do G7 na próxima semana, na Alemanha.







Sobre a China, a presidente da Comissão Europeia mostrou preocupação com a aceleração de tensões e as pretensões da China em estabelecer domínio na Ásia e a nível mundial, bem como as "parcerias" entre a Rússia e a China.







"Todos estes desenvolvimentos vão afetar a relação entre a União Europeia e a China", disse Ursula von der Leyen. Reconheceu também que "o sistema chinês é fundamentalmente diferente do nosso".







A presidente da Comissão Europeia destacou que a Europa deve estar "muito atenta" a tudo o que se passa. "Aprendemos a lição" com o excesso de dependência em relação à Rússia, vincou a presidente da Comissão Europeia.







Ursula von der Leyen sublinhou que as prioridades da União Europeia são o reforço das próprias capacidades, nomeadamente no tópico dos semicondutores, que considera ser "da maior importância".



"Autonomia estratégica"



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel fez um resumo da reunião, recordando que a União Europeia sempre foi “muito firme" na defesa dos princípios da "democracia e a liberdade dos direitos fundamentais” nas relações externas.



“Acreditamos que é importante envolver-nos para conseguir uma maior reciprocidade, um reequilíbrio cada vez maior, nas relações económicas entre a China e União Europeia”, afirmou o presidente do Conselho Europeu. “É importante envolver-nos com a China em matérias globais. Por exemplo, as alterações climáticas ou a saúde”, completou.



“Há uma convicção muito forte, expressa pelo conjunto dos 27 Estados-membros da UE, sobre a importância de desenvolver a autonomia estratégica, esta capacidade de sermos menos dependentes do ponto de vista estratégico e, ao mesmo tempo, reforçar e diversificar as nossas parcerias com o resto do mundo”, disse ainda.



Por esse motivo, Charles Michel reforçou a ideia de que é muito importante "cumprirmos as nossas promessas e pô-las em prática”, para garantir as parcerias e a maior independência da Europa.



Em março, o Conselho Europeu reuniu em Versailles e considerou que havia “três pilares-chave” sobre os quais a UE devia trabalhar para “diversificar a nossa capacidade de influenciar e defender os nossos interesses e promover os nossos valores”: a Energia, a Segurança e Defesa, e Liderança Tecnológica.



“Há uma transformação geopolítica a acontecer e neste momento é importante a União Europeia ter ideias claras, uma preocupação de unidade e uma preocupação de força. É isso que melhor resume os nossos debates sobre as relações com a China”, concluiu.



Quanto ao Irão, Charles Michel recordou os valores que a UE defende, nomeadamente a “proteção das mulheres”. Segundo o presidente do Conselho Europeu, vão ser impostas sanções a quem tentar reprimir os protestos que têm acontecido nas últimas semanas. “Irão: foi enviada uma mensagem muito clara”, sublinhou.