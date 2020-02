Termómetros sobem na Antártida e atingem marca histórica

Foi no Twitter que a agência meteorológica argentina revelou o valor recorde - os dados da estação argentina montam a 1961.



#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020



O recorde para a região Antártida, ou seja, em todo o sul de 60 graus de latitude, é de 19,8°C, registado na ilha de Signy em janeiro de 1982. Foi James Renwick, um cientista climático, quando era membro de um comité da Organização Meteorológica Mundial, que verificou os registos anteriores na Antártida."É claro que o registo precisa de ser verificado, mas, na pendência dessas verificações, é um registo perfeitamente válido e a estação [de temperatura] é bem mantida", referiu Renwick, acrescentando, em declarações ao diário britânico, que “provavelmente o comité seria novamente convocado para verificar o novo recorde”.“Ter um novo recorde que rapidamente é surpreendente, mas quem sabe quanto tempo isto vai durar? Possivelmente não muito tempo”, disse o cientista climático.. Uma característica dos padrões climáticos em torno de Esperanza nos últimos dias., finalizou.

"Área a arrefecer muito rapidamente"



A professora Nerilie Abram, cientista climática da Universidade Nacional Australiana, realizou investigações na ilha James Ross, na ponta norte da península. "É uma área que está arrefecer muito rapidamente", assinalou.Entre 2012 e 2017, a Antártida perdeu mil milhões de toneladas de gelo. Nos últimos cinco anos do estudo, a Antártida tem vindo a perder gelo a um ritmo três vezes superiores ao dos últimos 20 anos.. Isto indica uma subida média do nível do mar de 7,6 milímetros, apontou um estudo publicado na revista. Uma equipa internacional, com um investigador português, apresenta dois cenários possíveis, publicados também naJosé Xavier, investigador na Universidade de Coimbra, explica que a equipa procurou “cenários extremos, mas plausíveis” que foram baseados em modelos de emissões de gases com efeito de estufa., esclareceu o investigador.Contudo, mesmo no melhor cenário, onde haja uma forte redução das emissões, a Antártida continuará a sentir o impacto.A zona oeste da Antártida e a Península Antártica são as regiões que mais gelo têm perdido nos últimos anos. A zona oeste, de 53 mil milhões de toneladas por ano nos anos 1990, passou para uma perda de 159 mil milhões de toneladas anuais em 2012. Já na Península Antártica, as perdas superaram as 25 mil milhões de toneladas por ano desde 2000.. Em média, têm-se formado cerca de cinco mil milhões de toneladas de gelo por ano.