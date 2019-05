Terra. Extinção das espécies a um ritmo cada vez maior

Foto: Reuters

O Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens não fica surpreendido com o relatório das Nações Unidas sobre a biodiversidade.



As Nações Unidas garantem que mais de um milhão de espécies vão enfrentar a extinção se a sociedade humana não mudar de comportamentos. O estudo envolveu 145 cientistas de 50 países diferentes.



Existem vários fatores na origem desta regressão das espécies. Um milhão de animais e plantas enfrentam um risco de extinção, de acordo com este estudo da ONU. segundo o qual o ritmo da morte de animais e plantas nunca foi tão elevado na História da Humanidade.



A jornalista Isabel Cunha conta-nos os pormenores deste estudo, que é mais um alerta sobre o futuro da Terra.