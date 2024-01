Terramoto de magnitude 4,9 atinge noroeste da China

O terramoto ocorreu às 22:27 horas locais (14:27 em Lisboa) em Pingchuan, que pertence à cidade de Baiyin, na província de Gansu.

O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, tendo o epicentro sido registado a 36,74 graus de latitude norte e 105 graus de longitude leste, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China.

Na mesma província, mas a cerca de 210 quilómetros de distância, ocorreu um terramoto de magnitude 6,2 a 18 de dezembro, que causou pelo menos 151 vítimas mortais.

Foi o terramoto mais mortífero na China desde agosto de 2014, na província de Yunnan (sul), que matou 617 pessoas, mas muito longe do de 2008, na província de Sichuan, que fez pelo menos 70 mil mortos.

Várias zonas do oeste da China são frequentemente palco de terramotos, devido à proximidade do ponto de fricção da placa tectónica asiática com a Índia.