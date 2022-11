Terramoto de magnitude 5,7 atinge costa adriática de Itália

O abalo aconteceu poucos minutos depois das 7h00, a 35 quilómetros da cidade litoral de Pésaro, e fez-se sentir do outro lado do país, incluindo em Roma e nas regiões de Veneza, Florença e Trentino.







Em Pésaro, na região italiana de Marche, não foram identificados feridos, mas as autoridades relataram alguns danos em infraestruturas.



Por precaução, as escolas na região e em cidades próximas foram fechadas e o tráfego ferroviário que passava por Pesaro ao longo da costa do Adriático foi suspenso, devido a suspeita de danos nas linhas.



O gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni disse que estava em "contato constante" com as autoridades da Proteção Civil e o chefe dos bombeiros da região de Marche para acompanhar os trabalhos na zona.





As autoridades não prevêem que ocorra também um tsunami, mas o "sistema de alerta internacional" foi ativado.