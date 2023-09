Terramoto de magnitude 6,2 atinge ilha indonésia de Halmahera

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a ilha Halmahera, na Indonésia, esta segunda-feira, informou o Centro Alemão de Investigação para as Geociências (GFZ). De acordo com a Reuters, o sismo ocorreu a uma profundidade de 160 quilómetros e foi sentido também, com grande intensidade, na província de Maluku do Norte.