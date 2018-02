Terramoto de magnitude 7.2 na escala de Richter abala o México

Foto: Edgard Garrido - Reuters

O número de mortos foi atualizado ao início da tarde de domingo. A maioria das vítimas mortais na queda do helicoptero são pessoas que se encontravam num acampamento, onde tinham fugido após o sismo.



Entre as vítimas encontra-se um bebé se quatro meses de idade, duas crianças do sexo feminino, com nove anos, quatro mulheres e cinco homens adultos. Doze perderam a vida no local e outra já no hospital onde foi internada.



A queda da aeronave fez ainda 15 feridos, transportados para hospitais da área.



A Procuradoria Geral da República está a investigar as mortes, consideradas um crime federal. O exército mantém a área isolada, enquanto peritos do Ministério Público inspeccionam a zona.



O helicoptero pertencia à Secretaria da Defesa Nacional e despenhou-se em Santiago Jamiltepec, Oaxaca, um dos municípios mais afetados pelo sismo de 7.2 de sábado.