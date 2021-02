Terramoto Japão. Mais de 120 pessoas ficaram feridas

Mais de 120 pessoas ficaram feridas no Japão devido a um terramoto de magnitude 7.3 na escala de Richter. As regiões de Fukushima e Miyagi foram as mais atingidas, praticamente 10 anos depois de um violento sismo e tsumani terem provocado a explosão na central nuclear naquela zona.