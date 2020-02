Terramoto político na Alemanha. Presidente regional eleito com apoio da extrema-direita e CDU de Merkel

A escolha provocou protestos e manifestações espontâneas em Berlim, frente à sede da CDU e do FDP, mas também na Saxónia e frente ao Parlamento da Turíngia.







"É a primeira vez na história da República Federal da Alemanha que um presidente regional é eleito com os votos da AfD", comentou à Agência France Presse o cientista político alemão Andre Brodocz.





Thomas Kemmerich, de 54 anos e candidato do pequeno partido liberal do FDP, foi eleito de forma surpreendente com a vantagem de um único voto, pelo seu partido, com o apoio da estrutura regional da CDU de Angela Merkel.







À última hora, a Alternativa para a Alemanha, Afd, um partido de extrema-direita, votou igualmente por Kemmerich, roubando a liderança ao Die Linke, da estrema esquerda. De imediato, a liderança nacional da CDU condenou a posição do partido no campo regional, uma vez que quebra a regra até agora estabelecida de qualquer trabalho alinhado com a extrema direita.







Face ao resultado, a CDU de Merkel exigiu novas eleições na Turíngia, região da antiga RDA, onde a esquerda radical do Die Linke se destacou durante a eleição em outubro, à frente da extrema direita.







A vitória foi insuficiente para o presidente do Die Linke, Bodo Ramelow, formar Governo, mesmo aliado ao Partido dos Verdes e aos social-democratas.







Apesar disso, Bodo Ramelow esperava ser eleito presidente do Governo regional da Turíngia. A votação-surpresa da Afd roubou-lhe o cargo por um simples voto.



Flores ao chão





Thomas Kemmerich, líder de um partido que conseguiu à justa ultrapassar os cinco por cento dos votos que permitem representação parlamentar, tinha já o apoio da CDU.





Só que não teria sido eleito sem o apoio da Afd. Esta reivindica a responsabilidade pela escolha, afirmando que convenceu Kemmerich a candidatar-se ao cargo.





Despeitada pelo resultado, a presidente do Parlamento regional atirou aos pés de Kemmerich o ramo de flores que deveria entregar ao novo chefe de Governo.





No seu discurso de aceitação, Thomas Kemmerich prometeu nunca se aliar à extrema direita, garantia acolhida sob uma chuva de sarcasmos.





O líder da CDU na Turíngia, Mike Mohring, negou que a votação se assemelhe a uma coligação com o partido fascista. A CDU "Não é responsável pelo comportamento eleitoral de outros partidos", declarou.





Já o co-líder da Adf, Alexander Gauland, celebrou o resultado, como um sinal de que "a exclusão da Afd já não é uma opção".