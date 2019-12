Território ganhou 10 quilómetros quadrados e vai continuar a crescer

O "plano urbanístico de novos aterros", aprovado por Macau em 2008 e ratificado por Pequim em 2009, ainda em desenvolvimento, previa cinco novos terrenos para a região, num total de 350 hectares (ou 3,5 quilómetros quadrados).

Dados oficiais indicam que, atualmente, Macau soma 32,9 quilómetros quadrados e perto de 667.500 habitantes, quando em 1999, ano da transição da administração do território de Portugal para a China, a cidade tinha 23 quilómetros quadrados e cerca de 430 mil residentes.

De fora dos novos aterros ficam os casinos, de que depende a economia local e que fazem da cidade o maior centro de jogo do mundo. Os casinos ocuparam outros terrenos anteriormente conquistados ao mar, como o Cotai, uma linha nova de terra que uniu as ilhas da Taipa e Coloane.

"Prosseguindo as linhas fundamentais da política de diversificação económica, nos planos dos novos aterros serão reservados terrenos em quantidade adequada ao desenvolvimento de atividades propícias à diversificação económica, estando, desde logo, excluída a do jogo", afirmou em 2010 o chefe do executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, que cessa funções esta semana.

Na ocasião, Chui Sai On garantiu que "parte dos terrenos" será para construção de habitação pública, com rendas acessíveis, assim como para equipamentos culturais, sociais, de edução zonas verdes e de lazer.

Segundo as autoridades da região, os cinco novos aterros vão receber cerca de 162 mil pessoas. Para o maior deles ("Zona A"), uma ilha artificial de 138 hectares ligada ao terminal da ponte que liga Macau, o interior da China e Hong Kong desde o ano passado, foram já lançados concursos para construção de 3.000 fogos de habitação.

O maior desafio, disse o arquiteto Rui Leão, é transformar estes novos territórios em espaços integrados na cidade, evitando o que aconteceu com outros aterros, como o NAPE que "durante mais de dez anos não chegava bem a ser cidade".

"As pessoas usavam porque viviam lá ou tinham lá o trabalho e eram obrigadas a ir. Era bastante desagradável, era uma cidade estranha", realçou o presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP), explicando que só após a consolidação do jardim central do aterro e a progressiva ocupação dos espaços comerciais "o NAPE acabou por fazer parte da cidade, o que nem sempre é garantido".

Em termos de urbanismo, e perante "tranformações tão grandes", as "questões difícieis" são precisamente conseguir mobilizar uma população para os novos espaços "com um modelo de cidade que apesar de tudo seja possível, humano, vivenciável", defendeu.

Para o arquiteto, há alguns sinais positivos em relação ao que está previsto para os novos aterros, em termos, por exemplo, de "mais valias de acessibilidade", um aspeto vital quando existe "a intenção de aumentar a população para os 750 mil habitantes num prazo de cinco a dez anos".

"Como estas coisas em Macau são muito rápidas", com aumentos de população na ordem das dezenas de milhares em poucos anos, como se fosse "uma metralhadora", têm "de ser pensadas de uma maneira diferente", de forma a que não surjam "sítios que não foram feitos para as pessoas".

também vogal do Conselho do Planeamento Urbanístico de Macau, Rui Leão considerou que a população local acompanhou, apesar de tudo, "extraordinariamente bem" a expansão da cidade nos últimos 20 anos e destacou os "vários mecanismos de diálogo" que existem na cidade, que têm permitido, por exemplo, ajustar e modificar "planos drásticos" quando são pensados.