Terrorismo. "Estado Islâmico" rapta 20 crianças no nordeste da Nigéria

", contou um dos moradores via telefone. “”, acrescentou outro.Os habitantes fugiram da cidade e passaram a noite fora, tendo regressado a casa esta sexta-feira.", disse um responsável comunitário daquela parte da Nigéria, que confirmou os factos relatados pelos moradores. Este responsável nota que o Estado de Borno é o epicentro da insurreiçãoO ataque aconteceu perto da localidade de Chibok, cujo nome está associado ao rapto de 276 alunas pelo grupo islâmico Boko Haram. Tinham entre 12 e 17 anos. O rapto suscitou uma onda de indignação. Estiveram cativas durante sete anos, mas 100 das estudantes raptadas continuam desaparecidas.O Estado Islâmico da África Ocidental apareceu em 2016 e resulta de uma cisão do grupo terrorista Boko Haram. Tornou-se no grupo terrorista dominante do nordeste da Nigéria, onde realiza ataques contra o exército, e consolidou o poder desde a morte do líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, em maio.O conflito nesta zona da Nigéria já provocou cerca 40 mil mortes desde 2009 e fez mais de dois milhões de deslocados.



Por cada baixa, "mais nove pessoas, principalmente crianças, perderam a vida devido à falta de alimentos e recursos", refere um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgado em junho do ano passado.



O terrorismo islâmico no nordeste da Nigéria é uma crise "muito, muito perigosa (e) ameaçadora", disse o responsável das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários.



"Este é um tipo de operação muito diferente e muito difícil também de dissuadir... um perigo grave e claro e presente, obviamente, para o povo, e uma prioridade para o Governo", afirmou Martin Griffiths, em entrevista à agência de notícias Associated Press, em Abuja, a capital da Nigéria.



"O mundo precisa de se lembrar que esta é uma tragédia que tem de ser resolvida", acrescentou.



O grupo terrorista divulgou esta semana um vídeo no qual mostrava dezenas de crianças combatentes a treinar em campos abertos e a serem ensinadas em salas de aula.



O vídeo mostra que os extremistas "estão aqui para ficar" e "uma nova geração está a chegar", aponta Vincent Foucher, do Grupo Internacional de Crise.



A ONU pretende que as populações deslocadas regressem a casa ou que, pelo menos, tenham esperança "de que talvez não se trate de um exílio indefinido das suas aldeias".



Para este ano, a ONU estima que o nordeste da Nigéria precisa de mais de mil milhões de dólares (880,2 mil milhões de euros). Estes fundos visam alimentar e garantir cuidados de saúde aos milhões de pessoas deslocadas e aos que, permanecendo nas suas casas, estão vulneráveis a ataques.



Os responsáveis nigerianos "compreendem que isto não é uma solução rápida", disse Martin Griffiths, após reuniões com representantes do Governo.



A luta da Nigéria contra os extremistas islâmicos "não pode ser ganha no campo de batalha". "Vence-se guerras civis na mente das pessoas que lá vivem", acrescentou Martin Griffiths. "Se não tivermos as comunidades do nosso lado, não importa quanto mais temos do nosso lado. Não faremos a paz", explicou.



Constituído por extremistas islâmicos da Nigéria, o grupo rebelde Boko Haram lançou uma insurreição no nordeste do país, em 2009, para lutar contra a educação ocidental e estabelecer a lei islâmica Sharia no mais populoso país de África. O seu raio de ação inclui também os países vizinhos da África Ocidental, como Camarões, Níger e Chade.





Além da região nordeste, o noroeste e o centro da Nigéria também estão a sofrer ataques violentos levados a cabo por grupos armados, que, tradicionalmente, trabalhavam como pastores de gado nómadas, e que estão envolvidos num conflito de décadas com as comunidades agrícolas Hausa sobre o acesso à água e à terra de pastagem.