Terrorismo, imigração e Jerusalém marcam reunião ministerial do grupo "Diálogo 5+5"

21 Jan, 2018

A representar Portugal neste fórum esteve o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Na declaração final do encontro, os ministros criticaram, em termos fortes, a recente decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e de transferir a embaixada norte-americana, atualmente instalada em Telavive.

"Os ministros lamentam fortemente a decisão da administração norte-americana em relação a Jerusalém, que contradiz as resoluções pertinentes das Nações Unidas, e apelam ao respeito destas últimas pelo interesse da paz e da segurança internacional", declararam os ministros presentes neste fórum, que junta cinco estados-membros da União Europeia (UE) do sul da Europa e cinco países do norte de África.

A decisão de Washington "pode aumentar as tensões dentro dos territórios palestinianos ocupados e prejudicar seriamente as oportunidades para relançar o processo de paz apoiado pela comunidade internacional", acrescentaram os representantes.

A par da questão palestiniana, a instabilidade na Líbia e a guerra na Síria foram outros dos grandes temas em cima da mesa deste fórum, em que foram igualmente discutidas fórmulas e projetos para combater a retórica `jihadista` e a possível reintegração daqueles que foram seduzidos pelo discurso extremista.

Neste sentido, os ministros do grupo "Diálogo 5+5" introduziram um parágrafo na declaração final em que "incentivam o intercâmbio de experiências no campo da prevenção da radicalização e da luta contra o extremismo violento e o terrorismo".

Os ministros abordaram a imigração irregular e as áreas do emprego jovem e do desenvolvimento económico e social inclusivo e sustentado, matérias que, na opinião de todos, são o caminho apropriado para derrotar o discurso `jihadista`.

O "Diálogo 5+5" é um fórum do qual fazem parte vários países da área alargada do Mediterrâneo Ocidental: Espanha, França, Itália, Malta, Portugal, Argélia, Líbia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia.

O grupo foi instituído em julho de 1990, com o objetivo de reforçar o diálogo político e a cooperação em áreas de interesse comum entre os países da bacia ocidental do Mediterrâneo e promover o desenvolvimento económico do Magrebe.