Terroristas matam três pessoas e roubam comida em Cabo Delgado, norte de Moçambique

"Terroristas mataram três pessoas e queimaram casas" na localidade de Nambedo, distrito de Nangade, referiu, numa alusão aos grupos armados que desde 2017 atacam a província e que há sete meses são alvo de uma ofensiva militar internacional.

A população de Nambedo fugiu e os agressores saquearam comida, o que leva os moradores a dizer que os membros dos grupos armados rebeldes "estão com fome".

Segundo contam, a povoação tem sido atacada noutras ocasiões e a comida costuma ser roubada, acrescenta a mesma fonte.

O distrito de Nangade está entre duas partes distintas de Cabo Delgado: a nascente faz fronteira com Palma e Mocímboa da Praia, palco dos principais confrontos, e do lado poente com Mueda, que tem servido de refúgio para milhares de deslocados.

À medida que a ofensiva apoiada pelo Ruanda e Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) avança, suspeita-se que também os rebeldes fogem para distritos e províncias vizinhas, dando origem a ataques pontuais contra povoações.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 859 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.