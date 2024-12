Terroristas provocam fuga da população de aldeia em Cabo Delgado

O ataque aconteceu por volta das 18:00 de quarta-feira (16:00 em Lisboa), deixando centenas de residentes em parte incerta, por receio.

"Houve ataque sim, os terroristas mais uma vez desafiaram as autoridades", relatou à Lusa uma fonte a partir da sede do distrito de Muidumbe.

Não há relatos de mortes entre os populares, mas o ataque a Miangalewa, a quase 300 quilómetros da cidade de Pemba, além de motivar a fuga dos populares, condicionou o trânsito na Estrada Nacional 380, com dezenas de camiões parados na vila de Macomia.

"Estamos aqui desde ontem [quinta-feira], os terroristas atacaram Miangalewa. Estamos mal", disse um camionista a caminho de Mocimboa da Praia, uma vila costeira no norte de Cabo Delgado.

Ao fim de quase 20 horas, o trânsito voltou a circular, após a intervenção das forças de defesa governamentais e congéneres do Ruanda.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás natural, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo fundamentalista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que têm apoiado Moçambique no combate aos rebeldes.