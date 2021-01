Tesla instada a recolher 158 mil veículos nos EUA

O problema estará relacionado com o esgotamento das capacidades de memória do computador de bordo, em particular com o sistema de info-divertimento, o que pode aumentar o risco de acidentes, segundo revela a agência de notícias France-Presse (AFP),



Em causa estão as viaturas Model S, fabricadas entre 2012 e 2018, e os 4X4 Model X (modelo citadino), produzidos de 2016 a 2018, segundo uma carta enviada ao construtor de veículos elétricos, divulgada na quarta-feira.



Na carta, o regulador afirmou que o inquérito "concluiu que existe um defeito ligado à segurança do veículo nos modelos examinados".



Segundo o regulador, a memória dos computadores de bordo, nomeadamente do sistema de info-divertimento (MCU), tem um ciclo de vida limitado, pelo que o sistema pode deixar de funcionar corretamente, causando supressões de ciclos de memória.



"Durante uma avaria do MCU, o ecrã fica negro e a câmara que mostra a vista traseira, igualmente câmara de segurança, deixa de estar disponível", pelo que "o risco de acidentes aumenta, podendo potencialmente causar ferimentos ou morte", explicou o regulador.



O problema pode afetar igualmente o Autopiloto, o sistema de assistência à condução com que estão equipados os veículos da Tesla, alertou ainda a NHTSA.



O grupo dirigido por Elon Musk pode recusar o pedido da agência federal, mas deverá nesse caso fornecer explicações até 27 de janeiro.