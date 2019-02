Tesoureiro do Vaticano dado como culpado por abusos sexuais contra menores

Joana Raposo Santos - RTP26 Fev, 2019, 10:12 / atualizado em 26 Fev, 2019, 10:23 | Mundo

George Pell, de 77 anos, é acusado de cinco crimes: um de abuso sexual de uma criança e quatro de prática de atos indecentes com ou na presença de menores no final da década de 1990.



O tesoureiro do Vaticano era próximo do Papa Francisco, que em dezembro o retirou do seu pequeno grupo de conselheiros por “razões de idade avançada”. O Papa tinha previamente elogiado Pell pela sua honestidade e por lutar contra os abusos a crianças.

A sentença será conhecida em março e cada um dos cinco crimes poderá significar um máximo de dez anos de prisão.









“Um monte de lixo”

A outra criança alegadamente abusada pelo cardeal morreu em 2014, vítima de overdose.

As acusações contra o cardeal basearam-se no testemunho de um homem de 35 anos que revelou que Pell abusou sexualmente dele e de outro rapaz na catedral de São Patrício, na cidade australiana de Melbourne, depois de uma missa de domingo em 1996.Foi dito em tribunal que o então arcebispo de Melbourne encontrou os dois rapazes de 13 anos, que pertenciam ao coro da igreja, a beber vinho às escondidas numa pequena sala da catedral, tendo depois“Ele colocou-se à porta da sala e disse que estávamos em sarilhos. Depois desapertou as calças ou o cinto”, explicou o homem diante do júri, em tribunal. “Na altura não contei a ninguém porque não queria colocar nada em risco: a minha família, a escola, a minha vida”.O abuso terá demorado cerca de seis minutos eO advogado do cardeal declarou que apenas “um louco tentaria violar rapazes” num momento desses, durante o qual poderia ter sido apanhado, acrescentando que Pell se encontrava a conversar com outras pessoas no exterior no momento dos alegados abusos.O acusador de Pell revelou que o então arcebispo voltou a atacá-lo um ano mais tarde, novamente depois de uma missa de domingo. O jovem passava num corredor quando, alegadamente, Pell o empurrou contra a parede e lhe apertou os genitais.Esta terça-feira, o este homem afirmou, em comunicado, ter lidado com “depressão, solidão e vergonha” depois dos abusos.“Como muitos sobreviventes, demorei anos a perceber o impacto que esse momento teve na minha vida”, disse. “A determinada altura percebemos que confiámos em alguém que deveríamos ter temido e passamos a ter receio de confiar noutras pessoas”.O cardealNum vídeo apresentado em tribunal, em que Pell surge a ser interrogado por detetives em Roma, em 2016, o cardeal refere-se às acusações como “um monte de lixo e de falsidade”.Pell é, até à data,, depois de o júri ter deliberado por três dias e meio. O julgamento durou quatro semanas e meia, tendo começado em novembro e terminado em dezembro de 2018, mas apenas esta terça-feira o juiz permitiu que se tornasse público.Numa cimeira histórica sobre abusos sexuais na Igreja católica, realizada no passado domingo no Vaticano, o Papa descreveu os padres pedófilos como “ferramentas de Satanás” e considerou que este tipo de crimes devem ser “apagados da face da Terra”.