Tesoureiro, próximo do Papa, acusado de abuso sexual. Como se chegou aqui?

Christopher Marques - RTP 29 Jun, 2017, 10:52 / atualizado em 29 Jun, 2017, 11:37 | Mundo

O momento mais negro desde o início do Papado de Francisco. Esta sexta-feira, Roma e o mundo acordaram com a polícia australiana a acusar o número três do Vaticano de crimes de abuso sexual de menores.



A associação entre o cardeal George Pell, tesoureiro da Santa Sé, e a pedofilia no seio do clero australiano não é, no entanto, nova. As dúvidas pairavam já há longos anos, afetando a reputação de uma das figuras maiores da Igreja Católica na Austrália.



O cardeal era sobretudo acusado de ter ajudado a dissimular os abusos sexuais de menores cometidos por padres australianos. Seguiram-se depois as suspeitas de que teria ele próprio cometido crimes de abuso sexual de menores. A acusação foi agora formalmente apresentada pelas autoridades australianas, embora sem que tenham sido acrescentados muitos pormenores.



A Polícia do Estado de Vitória anunciou que o cardeal terá de responder a “multiplas acusações ligados a crimes sexuais” cometidos no passado. As autoridades acrescentaram que há vários queixosos e que o ex-arcebispo de Melbourne terá de comparecer no tribunal dessa mesma cidade a 18 de julho.



George Pell nega as acusações que estarão relacionadas com alegados crimes cometidos nas décadas de 1970, 1980 e 1990. O cardeal tinha já sido acusado de abuso sexual de menores em 2002, quando era arcebispo de Sydney, mas acabou por ser ilibado.

Abusos sexuais na Austrália

As acusações agora tornadas públicas contra o cardeal Pell surgem na reta final de uma longa investigação sobre a resposta das instituições australianas aos abusos sexuais contra menores. A investigação foi exigida em 2012 pelo Governo de Camberra que estabeleceu uma comissão para o efeito.



A comissão real de investigação aos abusos sexuais cometidos pelo clero australiano entre 1950 e 2010 concluiu que sete por cento dos padres teriam praticados atos de pedofilia. A investigação indicou ainda que mais de quatro mil crimes tinham sido denunciados à igreja australiana. Em certas dioceses, mais de 15 por cento dos padres tinham cometido crimes sexuais.



O cardeal George Pell foi uma das personalidades ouvidas por esta comissão de inquérito. O ex-arcebispo de Melbourne apresentou um pedido de desculpas em nome da igreja católica, mas disse não ter memória de acusações referentes a maus tratos continuados.



O clérigo, sublinha a France Presse, reconheceu no entanto não ter estado à altura da situação, desculpando-se na hierarquia da própria igreja numa era de “crimes e encobrimento”. No entanto, as justificações de George Pell não se apresentaram como suficientes para as vítimas, convictas que o cardeal tinha conhecimento dos abusos cometidos.



“Penso que ele cumpriu a sua função. Cumpriu a sua função de proteger a Igreja, protegendo a sua reputação. Mas não penso que tenha protegido as crianças”, defendeu Julie Stewart, uma das vítimas de abusos sexuais.



O cardeal George Pell foi mesmo acusado de ter enviado um dos mais conhecidos padres pedófilos da Austrália para outra paróquia, em vez de o denunciar às autoridades. Pell teria mesmo tentado subornar uma das vítimas para que se mantivesse em silêncio. O tesoureiro do Vaticano negou a acusação, apesar de admitir que a igreja poderia ter feito mais para investigar os crimes.

A comissão



A comissão real de investigação aos abusos sexuais mantém-se atualmente em funcionamento e deverá apresentar as suas conclusões no próximo mês de dezembro. Apesar de não ter poderes judiciais, a comissão poderá enviar o processo para as autoridades policiais.



Em 2014, George Pell foi ouvido pela comissão por duas vezes, embora o foco nunca tenha sido os crimes que terá cometido. O cardeal foi essencialmente questionado sobre a chamada Melbourne Response, numa referência à estrutura criada em 1996 pelo então arcebispo para lidar com as denúncias.



O tesoureiro do Vaticano deveria ter voltado a ser ouvido em dezembro de 2015. No entanto, uma semana antes da audição, os advogados alegaram que o cardeal não poderia deslocar-se ao seu país de origem por motivos de saúde. A ida de George Pell foi adiada para fevereiro de 2016, mas a defesa voltou a usar o mesmo argumento.



A comissão acabaria por ouvir George Pell por videoconferência em março de 2016, para evitar novos adiamentos. O jornal The Guardian recorda que a audição decorreu poucos dias depois de a imprensa revelar que George Pell estava a ser, também ele, investigado por crimes de abuso sexual. No entanto, não tendo a comissão poder judicial, este caso pessoal não foi abordado na audição.

Pell desmente acusações

Depois de anos de suspeitas, a polícia australiana decidiu avançar agora com a convocação. As autoridades acreditam ter provas suficientes para uma primeira audiência em tribunal. A Polícia do Estado de Vitória não avança com detalhes da investigação, e não menciona sequer o número e o tipo de crimes de que o cardeal é suspeito.



No verão de 2016, a polícia australiana tinha já confirmado estar a investigar o cardeal, na sequência de revelações feitas pela ABC. A televisão australiana tinha tido acesso a oito queixas apresentadas na polícia contra o cardeal.



A investigação incidia nomeadamente no caso de dois homens, atualmente com cerca de 40 anos, que diziam terem sido vítimas do clérigo no fim da década de 1970.



Esta sexta-feira, o cardeal negou ter cometido qualquer crime, tendo classificado as acusações de “falsas” e “sem fundamento”. George Pell pediu ainda uma investigação para identificar a fonte das denúncias.

Quem é George Pell?



O tesoureiro do Vaticano anunciou o regresso a Austrália para trabalhar na sua defesa. A Santa Sé concedeu uma licença ao cardeal, sem exigir a sua demissão. Em comunicado, a Igreja Católica sublinha a "honestidade" do homem a quem o Papa Francisco atribui a missão de reformar a gestão dos assuntos económicos da Cúria.O Vaticano diz respeitar o sistema judicial australiano, mas não deixa de "recordar que o cardeal Pell condenou abertamente e repetidamente como imorais e intoleráveis os atos de abuso cometidos contra menores".Mais escassas têm sido as palavras do próprio Papa sobre a investigação. No ano passado, quando o tesoureiro foi ouvido por investigadores australianos em Roma, o chefe da Igreja Católica explicou apenas ser importante que a investigação prosseguisse sem que o Papa fizesse comentários. "Depois de a justiça se pronunciar, eu falarei", afirmou Francisco.Deixou para trás uma possível carreira no futebol australiano para se dedicar por completo à Igreja Católica. George Pell começou por ser um simples padre de uma paróquia rural da diocese australiana de Ballarat, antes de chegar a cardeal e “ministro” das Finanças do Vaticano. Pell chegou mesmo a ser apontado como um possível futuro Papa, caso Francisco decidisse abandonar o cargo.George Pell apresenta-se como a figura maior da Igreja Católica australiana. O cardeal é sobretudo admirado pelos mais conservadores, nomeadamente pelas suas posições rígidas. Pell é um defensor dos valores mais tradicionais do catolicismo, intransigente em temas como a eutanásia, o aborto e o casamento homossexual.Ao longo dos últimos anos, a reputação de George Pell acabou por ser manchada pelas investigações relacionadas com a pedofilia no seio do clero australiano, quer pela resposta dada pela igreja como pelos casos que o envolvem diretamente.George Pell teve uma rápida e bem-sucedida carreira ao serviço da Santa Sé, tendo sido nomeado bispo auxiliar de Melbourne em 1987. Em 2001, é nomeado arcebispo de Sidney por João Paulo II, sumo pontífice que o fará cardeal em 2003. É já como membro do colégio dos cardeais que Pell participa em 2005 no conclave que atribui a liderança da Santa Sé a Bento XVI.Em 2013, George Pell é um dos oito cardeais escolhido por Francisco como conselheiro para a reforma da Cúria Romana. O cardeal chega a tesoureiro da Santa Sé em 2014.