Testemunha do processo de destituição de Trump acusada de conduta sexual imprópria

Um dos casos diz respeito a Nicole Vogel, uma antiga parceira de negócios que Sondland levou a visitar um dos seus hotéis, tendo aproveitado a ocasiãoDepois de Vogel ter rejeitado esta tentativa, o agora embaixador desistiu de investir nos negócios da alegada vítima.Outra mulher, 27 anos mais nova do que Sondland, disse ter-se reunido com este para discutir futuras oportunidades profissionais e que, nesse encontro, o embaixador empurrou o seu corpo contra o dela e a beijou. A mulher terá afastado Sondland e este deixou, a partir de então, de a apoiar com a sua carreira.A terceira mulher acusou Sondland de expor partes íntimas do corpo à sua frente durante uma reunião de negócios e de a ter tentado beijar.

Gordon Sondland já rejeitou todas as acusações. “Estas falsas alegações de toques e beijos indesejados são inventadas e acredito que são coordenadas para propósitos políticos”, declarou, acrescentando que as acusações “não são baseadas em factos”, pelo que as nega “categoricamente”.

Testemunha-chave no processo de destituição



O advogado do embaixador, Jim McDermott,“Notavelmente, o que essas mulheres têm em comum é o facto de terem insistido com o embaixador Sondland para ganho financeiro e pessoal – um investimento, um emprego e um trabalho para uma seguradora – e ele ter recusado todas estas propostas”, argumentou o advogado.McDermott acrescentou que o momento da divulgação destas acusações pode ser visto como “interferência disfarçada com uma testemunha”, uma vez quedepois de este ter revelado que pediu à Ucrânia para investigar o rival Joe Biden e a sua família.Em outubro, Sondland prestou declarações à porta fechada no Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes dos EUA, tendo negado umno pedido de Trump ao Presidente ucraniano.Mais tarde, o atual embaixador alterou o seu testemunho e declarou que Donald Trump tinha ordenado a Sondland e outros altos-funcionários a trabalhar em conjunto com Rudolph Giuliani, advogado do presidente norte-americano, para obterem informações comprometedoras sobre rivais.