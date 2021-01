Testes após desembarque em Angola gratuitos na primeira fase

Angola anunciou hoje novas medidas para travar a importação das novas estirpes do vírus SARS-CoV-2 no país, incluindo a suspensão temporária de ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul, a partir de 24 de janeiro, e obrigatoriedade de testes pós-desembarque.

"Estes testes pós desembarque, numa primeira fase, serão gratuitos. Vamos avaliando a situação e tomando as medidas, mas para esta situação emergencial de repatriamento serão gratuitos", afirmou a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, numa conferência de imprensa em Luanda

A ministra destacou que, face ao surgimento das novas variantes, com maior potencial de contágio, e à necessidade de permitir o regresso dos cidadãos angolanos, foi necessário adotar medidas de contenção para evitar a propagação do vírus.

"A melhor alternativa é a quarentena domiciliar, aumentando a segurança da testagem", realçou.

Se o resultado do teste rápido (antigénio) for negativo, o passageiro irá para a quarentena domiciliar, que passará a durar 10 dias, mas se for positivo, será imediatamente submetido a isolamento institucional.

Atualmente, Angola já exige aos passageiros a realização de um teste pré-embarque RT-PCR, realizado até 72 horas antes do voo, bem como quarentena domiciliar por sete dias, período após o qual é necessário realizar um novo teste para despistar o SARS-CoV-2 para pedir alta.

O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, considerou que o principal desafio vai ser gerir o teste após desembarque em território nacional, apelando à compreensão dos cidadãos para evitar constrangimentos

Apesar de Angola suspender as ligações diretas com Portugal, Brasil e África do Sul, operadas pela transportadora portuguesa TAP e angolana TAAG, outras companhias aéreas como a Air France, Lufthansa, Qatar Airaways e Emirates vão manter os voos regulares, segundo o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu.

Angola totaliza 18.613 casos, dos quais 2.180 doentes estão em tratamento, 16.008 recuperados e 425 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.