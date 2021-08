Testes e quarentena para pessoas em locais frequentados em Macau por dois casos

Um dos locais, o edifício da Administração Pública, foi encerrado ao público para desinfeção e só reabre na segunda-feira, anunciou o Centro de Coordenação de Contingência, na conferência de imprensa diária, depois de atualizados os percursos do casal infetado com covid-19, detetado em 03 de agosto.

Além desta medida, os cerca de 600 funcionários vão fazer testes à covid-19 e aqueles que se encontravam nos mesmos pisos (átrio e terceiro piso) onde os dois doentes estiveram vão também ser sujeitos a observação médica num hotel por duas noites e dois testes em três dias, indicaram as autoridades.

"Dos testes já efetuados, 300 amostras são negativas", acrescentaram.

O casal deslocou-se ainda à sede do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e ao edifício da Associação das Senhoras, em Macau, tendo as autoridades determinado aquele de medidas para trabalhadores dos dois locais que estiveram em contacto com os dois doentes. Por outro lado, pediram às pessoas que tenham estado nos mesmos locais para comunicarem os respetivos percursos.

Em 03 de agosto, a identificação de quatro casos da variante delta do novo coronavírus levou o Governo a alertar que o território estava "em risco de sofrer um surto" comunitário, desencadeando uma série de restrições em Macau, com o encerramento de espaços públicos e a suspensão ou cancelamento de atividades que levassem à aglomeração de pessoas, além de a realização de uma operação de testagem maciça da população.

Com mais de 710 mil testes negativos, as autoridades descartaram a realização de um segundo teste à população, a menos que sejam detetadas infeções entre as pessoas em quarentena.

As autoridades reiteraram o apelo à vacinação e lembraram a chegada, durante o dia, do terceiro lote de 200 mil doses de vacinas inativadas contra a covid-19, produzidas pela Sinopharm Group.

Os 18 postos de vacinação de Macau oferecem, diariamente, mais de dez mil vagas para administração de vacinas.

A campanha de vacinação, voluntária e com a possibilidade de escolha entre duas vacinas, a Sinopharm e a BioNTech/Pfizer, arrancou em fevereiro.

Até agora, apenas 245.400 pessoas receberam as duas doses que completam o processo de vacinação contra a covid-19.

Com mais de 680 mil habitantes, Macau registou, desde o início da pandemia, 63 casos, dos quais 58 importados e cinco relacionados com casos importados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.314.196 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.514 pessoas e foram registados 993.241 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.