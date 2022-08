Texas executa condenado pelo assassínio de agente imobiliária há 16 anos

Kosoul Chanthakoummane, de 41 anos, foi condenado por matar Sarah Walker, de 40 anos, espancada e esfaqueada mais de 30 vezes, em julho de 2006.

A execução, por injeção letal, decorreu na penitenciária estatal em Huntsville.

O Texas tem previsto executar, este ano, mais três condenados à morte, de acordo com o "site" do Departamento de Justiça Criminal do estado com o maior de execuções nos Estados Unidos.