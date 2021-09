Texas. Nancy Pelosi e Joe Biden vão tentar reverter nova lei do aborto

“Assim que regressarmos [após o período de férias],, da congressista Judy Chu,”, garantiu Nancy Pelosi em comunicado.Mas o processo não será assim tão simples. Mesmo que a proposta de lei mencionada por Pelosi seja aprovada pela Câmara dos Representantes, precisa ainda de conseguir 60 votos a seu favor no Senado, o que dificilmente acontecerá.As declarações de Nancy Pelosi surgem depois de, na noite de quarta-feira, o Supremo norte-americano ter recusado suspender a lei texana, apesar de citar “questões processuais complexas e inovadoras”.

Para a democrata Pelosi, “a decisão cobarde e sombria do Supremo Tribunal de apoiar um ataque inconstitucional aos direitos e à saúde das mulheres é impressionante”.

“O facto de. A Lei 8 do Senado traz catástrofe às mulheres do Texas, particularmente às mulheres de comunidades de cor ou de baixos rendimentos”, lamentou.Pelosi referia-se aos dados segundo os quais, no que toca a restrições na realização de abortos, são as mulheres com menores rendimentos e de minorias étnicas e raciais as que saem mais prejudicadas.“Todas as mulheres em todos os lugares têm o direito constitucional básico a cuidados de saúde., e o seu propósito é destruir a Roe vs. Wade [decisão de 1973 que reconheceu o direito das mulheres ao aborto], não fazendo sequer exceções para casos de violação ou de incesto.”, anunciou.Por estas razões, a Câmara dos Representantes vai apelar ao Supremo que ponha em prática as suas obrigações constitucionais de proteger “não só os direitos das mulheres, mas a santidade dos seus precedentes e o Estado de Direito”.

Biden fala em “agressão sem precedentes” aos direitos das mulheres

Também o presidente norte-americano se voltou a pronunciar quanto à lei texana, depois de ontem ter prometido que a sua Administração irá lutar para proteger o direito constitucional de realizar um aborto.Num tom mais duro do que o inicial, Joe Biden considerou esta quinta-feira a nova leiPara o democrata, este “esquema bizarro” tem potencial para criar um “caos inconstitucional”,O presidente dos norte-americanos decidiu, por isso, instruir os departamentos da Justiça e da Saúde e Serviços Humanos a analisar de que forma o Governo Federal pode “assegurar que as mulheres no Texas têm acesso seguro a abortos legais”, assim como “queexistem para isolar as mulheres e os prestadores de serviços de aborto do impacto deste esquema bizarro de fiscalização por terceiros”.Assumidamente católico, Joe Biden tem evitado o tema do aborto ao longo de toda a sua carreira política, incluindo enquanto era candidato presidencial. Agora, porém, o presidente levantou a voz para defender todas as mulheres, criticando a decisão do Supremo Tribunal de não bloquear a nova lei.“Tomar esta decisão sem uma audiência, sem pedir opinião a um tribunal inferior, e sem a devida consideração por estas questões, é”, salientou. “Em vez de usar a sua autoridade suprema para assegurar que a justiça pode ser procurada por todos, o mais alto Tribunal do nosso país vai permitir que milhões de mulheres no Texas em necessidade de cuidados reprodutivos sofram”.

Cidadãos podem denunciar mulheres e profissionais

O projeto de lei 8 do Senado, aprovado pela maioria republicana e assinado pelo governador republicano Greg Abbott em maio, entrou em vigor na quarta-feira e, o que acontece por volta das seis semanas de gravidez.Os médicos e enfermeiros que prestam serviços de IVG não são os únicos a recear a nova proibição. Segundo a lei, até um familiar que ofereça boleia a uma mulher até à clínica de aborto pode ser processado em tribunal por qualquer cidadão que o queira denunciar.As mulheres que pretendam realizar um aborto após as seis semanas de gestação podem, no entanto, realizar o procedimento noutro Estado norte-americano, mas isso implica, em média. Solução que continua a estar longe da ideal, até porque nem todas as mulheres possuem recursos económicos para pagar a viagem e o procedimento em si.O aborto foi reconhecido como um direito constitucional nos Estados Unidos em 1973, graças à decisão do Supremo Tribunal no processo Roe vs. Wade, que reconheceu que uma mulher pode interromper a gravidez nos primeiros seis meses de gestação.