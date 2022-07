Texas. Preso condenado à morte pede adiamento para doar rim

“Como posso dar vida de volta? Penso que esta é provavelmente a opção que está mais próxima disso”. Estas foram as declarações de Ramiro González, de 39 anos, ao Projeto Marshall sobre a razão pela qual pede um adiamento da sua injeção letal.Os advogados do preso já pediram uma suspensão da execução para os próximos 30 dias ao governador do Texas, Greg Abbott, e uma outra suspensão a um comité de perdões e liberdades condicionais do Estado, de mais 180 dias, para que a doação do rim possa ser realizada.A ideia para Ramiro González doar um rim começou com correspondência com Michael Zoosman, um antigo capelão de uma prisão e ativista anti-corredor da morte, de acordo com informações avançadas pelo britânico Independent Os dois têm trocado cartas desde janeiro de 2021. Numa das cartas, Zoosman explica a González que uma das mulheres que vive na sua comunidade estava à procura de um doador de rim e o preso respondeu prontamente que queria ajudar.“Ele aceitou logo”, disse Zoosman ao Independent , acrescentando que Ramiro González quer encontrar uma maneira de poder salvar uma vida. Apesar de não ter sido considerado compatível com a paciente, da comunidade do capelão, González mantém a ideia de doar um rim.O preso tem um tipo de sangue raro, o que pode ajudar outros que têm dificuldades, em encontrar correspondências para doação de sangue.“Não há qualquer dúvida no meu ser de que o desejo de Ramiro em ser doador de um rim não está relacionado com uma tentativa apressada para parar ou adiar a sua execução”, explicou Zoosman. “Irei para o caixão a acreditar que isto é algo que Ramiro quer para poder emendar a sua relação com Deus”.O Departamento de Justiça do Texas permite aos presos condenados doarem órgãos. No dia 11 deste mês, segunda-feira, o comité de perdões e liberdades condicionais vai votar o pedido de Ramiro González, que foi colocado no corredor da morte, depois de condenado pelo homicídio a tiro de uma mulher de 18 anos, em 2001.