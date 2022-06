Texas. Tiroteio em bar faz pelo menos três mortos

De acordo com a polícia, duas das vítimas morreram com ferimentos de bala e a terceira morreu após ter sido atropelada enquanto fugia do local do crime.Segundo a agência Associated Press, o tiroteio aconteceu numa discoteca na madrugada deste domingo e houve vários atiradores.Entre as pessoas feridas, muitas estarão em estado crítico. Uma das vítimas é adolescente e 16 são adultos.A AP avança ainda que as autoridades foram chamadas ao local, na McCallie Avenue, às 2h42, encontrando então várias vítimas às quais foi prestado socorro de imediato.As autoridades locais pediram já que quem possa ter informação sobre o tiroteio a partilhe com a polícia.O mais recente tiroteio nos Estados Unidos acontece no mesmo dia em que um outro fez três mortos e 11 feridos numa movimentada rua de Filadélfia.