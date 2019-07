Theresa May. A Dancing Queen deixa de dançar esta quarta-feira

RTP24 Jul, 2019, 12:18 / atualizado em 24 Jul, 2019, 13:14 | Mundo

É o fim de uma era. Esta quarta-feira, antes de renunciar formalmente, Theresa May presidirá ao último debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.





Os antecessores, Tony Blair e David Cameron receberam calorosos elogios e foram recebidos com ovações de pé. Porém, é incerto se May irá gerar semelhante entusiasmo.







Após o debate, Theresa May regressa à residência oficial em Downing Street, onde fará uma curta declaração de despedida. A demissão oficial, no entanto, será feita em privado com a rainha Isabel II, no Palácio de Buckingham.







O protocolo estabelece que a ainda chefe de Governo preste conselho sobre o líder político que tem condições para formar Governo e que tenha a confiança no parlamento.





O recém-eleito líder do Partido Conservador britânico, Boris Johnson, será de seguida convocado pelo Palácio, onde será indigitado primeiro-ministro pela monarca.





Seguidamente, será conduzido ao número 10 de Downing Street. No seu exterior, fará um discurso com os objetivos principais do seu mandato, antes de entrar na que será a sua residência nos próximos anos.





Johnson herda uma crise política oriunda da saída do Reino Unido da União Europeia. O novo líder terá de convencer Bruxelas a retomar as negociações para um acordo, ou arrisca-se a sair da UE sem um entendimento.







Por outro lado, o Partido Conservador não tem uma maioria absoluta, embora tenha um pacto com o Partido Unionista, o que lhe garante uma maioria na Câmara dos Comuns.







Nigel Farage, líder do Partido de Independência do Reino Unido (o "Brexit Party", vencedor das últimas eleições europeias em território britânico), disse já esta quarta-feira que está aberto à possibilidade de que um pacto eleitoral seja formado. O conturbado percurso de May





May foi a segunda primeira-ministra mulher do Reino Unido, mas o legado que deixa e o contexto em que liderou o Governo diferem em muito do que foi deixado pela primeira líder de Executivo britânico, Margaret Thatcher.





Chegou ao poder em julho de 2016, após o referendo em que o Reino Unido votou a favor da saída da União Europeia.







A campanha pelo Brexit, liderada por Boris Johnson, provou ter sido bem-sucedida. David Cameron, o então primeiro-ministro, anunciou a sua demissão após os resultados do referendo. A sua sucessora? Theresa May, deputada e anterior Secretária de Estado para os Assuntos Internos.





Foi a líder conservadora quem ativou, a março de 2017, o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, para iniciar o Brexit.







Henry Nicholls - Reuters









Contudo, reduziu os custos e alguns serviços com o Serviço Nacional de Saúde (NHS), o que levou a críticas de que vidas estariam a ser colocadas em risco e unidades hospitalares poderiam mesmo ser fechadas.





May avançou com a fusão entre a Unidade de Pobreza Infantil e o Departamento de Trabalho e Pensões, o que aumentou os receios de que a pobreza infantil não fosse uma prioridade da primeira-ministra e que a decisão reduzisse a eficácia da Unidade.





Neste período, May também aboliu o Departamento para a Energia e para as Alterações Climáticas, tendo sido fortemente criticada pela organização ambiental Greenpeace. A organização temia que o Governo não reconhecesse a importância da ameaça da crise climática.



Brexit foi dominante



A somar ao conjunto de decisões controversas, May nomeou Boris Johnson, mayor de Londres e figura principal da campanha pelo Brexit, para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Dois anos depois, Johnson demitiu-se, alegando não concordar com os planos de May para o Brexit.











O Partido Conservador venceu o escrutínio, mas perdeu lugares no Parlamento. Sem maioria absoluta, fez um pacto com o Partido Unionista, da Irlanda do Norte.





O segundo mandato foi caraterizado por vários escândalos – o incêndio na torre Grenfell, o escândalo Windrush (relativo a detenções e deportações ilegais), e a alegada fraude no sistema de pagamento da segurança social.







Mas o impasse do Brexit ofuscaria todos os escândalos. Durante três anos, o Governo de May não conseguiu obter um acordo com a União Europeia, tendo visto o entendimento que defendia ser rejeitado por três vezes na Câmara dos Comuns.







Após a primeira rejeição em janeiro de 2019, May sobreviveu a uma moção de censura, apresentada pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.





Em abril, os líderes europeus permitiram a extensão da saída do Reino até ao dia 31 de outubro. Perante o impasse, May tentou dissipar as dúvidas com a frase "Brexit significa Brexit" e sublinhou que "a ausência de um acordo é melhor do que um mau acordo".



"Dancing Queen" apresenta a demissão



Mas nem tudo foi cinzento. Em outubro, numa conferência do Partido Conservador, protagonizou um dos momentos mais peculiares do mandato quando dançou ao som de "Dancing Queen", da banda sueca ABBA.











Numa última tentativa de negociar o acordo do Brexit, esteve em conversação com o Partido Trabalhista durante seis semanas, mas não conseguiu chegar a um entendimento.











Com o insucesso do Partido Conservador nas eleições europeias, May prometeu uma votação aos deputados da Câmara dos Comuns para decidir sobre as diferentes opções para o futuro do Reino Unido relativamente às taxas alfandegárias com a UE.







Mas seria tarde demais. May chegou à conclusão que não conseguiria levar a bom porto a saída do Reino Unido da UE.A 24 de maio, a primeira-ministra apresentou a sua demissão. Disse que não poderia continuar "no trabalho que amava" e que tinha feito "todo o possível para convencer os deputados a apoiarem o acordo com a UE".







"Infelizmente, não consegui", afirmou May.















"Tentei por três vezes. Acredito que foi correcto perseverar, mesmo quando as probabilidades de insucesso pareciam elevadas. Mas tornou-se agora claro que é do interesse superior do país que um novo primeiro-ministro lidere estes esforços".









Assim termina o mandato de May. Se ficará para a História? Tim Bale , docente na Universidade de Londres, diz que sim, mas não pelos melhores motivos.





"Honestamente, olhando para os seus anos no poder, é difícil pensar numa única coisa que tenha conseguido. Ela falhou e falhou no objetivo mais importante, tirar o Reino Unido da UE", refere Tim Bale, em declarações à Euronews.







E acrescenta: "É um legado de um total fracasso e eu penso que a História não a julgará de outra forma".



No primeiro ano de liderançaOs quase três anos de Theresa May no cargo ficaram sobretudo marcados pela decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia., argumentando que era "a única forma de garantir estabilidade nos próximos anos".Mais de dois anos depois de ter ativado o artigo 50.º,