Theresa May admite anunciar data de demissão já em junho

Graça Andrade Ramos - RTP16 Mai, 2019, 17:10 | Mundo

"Ela e eu iremos reunir-nos para estabelecer um calendário para a eleição de um novo líder do Partido Conservador - essa é a posição acordada pela primeira-ministra e o executivo do 1922", disse Brady aos jornalistas.







O encontro irá dar-se após a votação, na primeira semana de junho, de um projeto-lei legislativo que visa dar luz verde ao Brexit, conhecido como Withdrawal Agreement Bill ou WAB.



"Tivemos uma conversa muito franca com a primeiro-ministra", afirmou o líder da Comissão 1922, que agrega os membros mais antigos e influentes do Partido Conservador.



As eleições para uma nova liderança do Partido Conservador são praticamente uma certeza, existindo já alguns candidatos.







O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e defensor do Brexit, Boris Johnson, confirmou esta quinta-feira a sua disposição de se candidatar.

Theresa May recusou-se até agora admitir uma data para a sua própria demissão, apesar de todas as pressões sofridas, incluindo do próprio partido. A primeira-ministra tem dito apenas que se irá embora após a aprovação da primeira fase do acordo para o Brexit.







Sob as regras em vigor, Theresa May não pode ser obejeto de um voto de confiança no Parlamento até dezembro de 2019. Apesar das palavras de Brady, um chumbo poderá levar a primeira-ministra a insistir manter-se na chefia do Governo britânico, já que tem prometido que só se irá afastar "depois de entregar o Brexit ao povo".

WAB ou "morte"

Os trabalhistas já disseram que não irão votar a favor. Resta saber se irão abster-se, abrindo caminho à aprovação do projeto-de-lei.







O cenário mais provável será uma nova derrota de Theresa May.





"Concordámos em encontrar-nos para decidir o calendário para a eleição do novo líder do Partido Conservador, mal ocorra a votação e isso irá ocorrer, seja qual for o resultado dessa votação, passe ou não" o WAB, especificou Brady., ou projeto-de-lei para o acordo de saída, deverá ser a última tentativa de Theresa May para cumprir o resultado do referendo de há três anos. Prevê a revisão da legislação britânica de forma a adapta-la às regras estabelecidas no acordo negociado entre May e Bruxelas, já chumbado por três vezes pelos deputados britânicos.A sua aprovação é essencial para a concretização do Brexit. Mesmo depois de passar, as suas disposições poderão ser debatidas uma a uma e modificadas, chegando-se a eventuais consensos. Ou isso esperam os seus defensores.Contudo o texto do WAB permanece no segredo dos deuses, a 15 dias da votação marcada ontem por Downing Street, o que deverá levar os deputados a queixar-se da falta de tempo para análise das várias disposições e afirmar que não irão votar às escuras.O seu executivo já disse que, se o WAB não passar, o acordo negociado com Bruxelas estará "morto" e o Parlamento terá de decidir se prefere uma saída sem acordo ou a revogação do Artigo 50, o que de facto ditaria o fim do Brexit.