Theresa May em Bruxelas para negociar Brexit

Durante o fim de semana, as equipas da União Europeia e do Reino Unido alcançaram progressos nas negociações e existe um “otimismo cauteloso”. Segundo a BBC, houve avanços sobre o valor do “divórcio” e nos direitos dos cidadãos.



O Reino Unido terá aumentado a quantia a pagar pela saída da União, para um valor na ordem dos 50 mil milhões de euros. Um número que ainda não foi confirmado oficialmente por nenhuma das partes.



Nos últimos dias, vários órgãos de comunicação social europeus publicaram que Londres e Bruxelas têm discutido o acordo sobre o regulamento financeiro da separação sendo que os valores indicados oscilam entre os 45 e 55 mil milhões de euros.







A "questão irlandesa" tem sido um grande ponto divergente pois Dublin exige compromissos a Londres para que seja evitado o regresso à fronteira física entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.



Segundo Dublin, o estabelecimento de fronteiras pode atingir de forma negativa as economias dos dois países e ao mesmo tempo fragilizar o acordo de paz de 1998 que pôs termo a trinta anos de conflito armado.



"A oferta britânica é inaceitável para a Irlanda e é também para a União Europeia", disse na sexta-feira, Donald Tusk, demonstrando apoio em relação à "questão irlandesa".



Avanço nas negociações

Theresa May vai estar acompanhada por David Davis, o representante britânico para as negociações do Brexit, na reunião com o presidente da Comissão Europeia.



O encontro é considerado um “momento importante” por Downing Street, antes da Cimeira entre os 27 países da União Europeia, no próximo dia 15 de dezembro, onde se poderá passar formalmente à segunda fase das negociações, para se começar a debater um acordo de comércio livre.