Theresa May lima arestas de discurso sobre Brexit

21 Set, 2017, 19:16

De acordo com a imprensa britânica, Theresa May está a preparar um novo discurso para tentar encarrilhar as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia. Em Downing Street, a primeira-ministra juntou os vários ministros que compõem o executivo para concertar as palavras que vai dirigir aos 27 estados-membros.



A exposição de Theresa May terá lugar em Florença, Itália, e em declarações à BBC, um assessor do gabinete da primeira-ministra garantiu que será feita uma “oferta aberta e generosa” aos restantes países membros da União Europeia.



A imprensa britânica avança que um dos objetivos do discurso de Theresa May passa por garantir que após a saída do Reino Unido nenhum dos países que fazem parte da União Europeia terá de contribuir mais para o orçamento comunitário.



O Financial Times avançou esta quinta-feira que a primeira-ministra britânica avançará com um compromisso de pagamento cifrado nos 20 mil milhões de euros para custear a saída da Grã-Bretanha do bloco europeu, montante que não deverá agradar aos estados-membros da União.



Apesar das negociações sobre o Brexit terem começado em março deste ano, as duas partes envolvidas continuam a não alcançar um acordo sobre matérias-chave como o valor a pagar para sair da União Europeia e a questão do estatuto da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.



A União Europeia já fez saber que enquanto não existir convergência nestes dois temas, as negociações sobre o Brexit não podem apresentar avanços.

Cisões no executivo britânico



A saída do Reino Unido da União Europeia tem sido motivo de discórdia no governo de Theresa May. Uma das caras mais conhecidas da discordância é Boris Johnson, ministro dos Negócios Estrangeiros, que pretende uma saída abrupta do Reino Unido da União Europeia.



Theresa May garante que tem o seu executivo sob controlo e contrariamente a Boris Johnson, são vários os ministros que pretendem ver a saída do Reino Unido incluída num longo período de transição para colmatar os custos económicos do Brexit.



