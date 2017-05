Partilhar o artigo Theresa May: O país tem de estar preparado para sair da UE mesmo sem acordo com Bruxelas Imprimir o artigo Theresa May: O país tem de estar preparado para sair da UE mesmo sem acordo com Bruxelas Enviar por email o artigo Theresa May: O país tem de estar preparado para sair da UE mesmo sem acordo com Bruxelas Aumentar a fonte do artigo Theresa May: O país tem de estar preparado para sair da UE mesmo sem acordo com Bruxelas Diminuir a fonte do artigo Theresa May: O país tem de estar preparado para sair da UE mesmo sem acordo com Bruxelas Ouvir o artigo Theresa May: O país tem de estar preparado para sair da UE mesmo sem acordo com Bruxelas