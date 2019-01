Theresa May pressiona acordo pelo Brexit

Foto: Epa-Andy Rain

Theresa May já tinha admitido que um eventual chumbo do documento, na votação marcada para terça-feira, pode bloquear o Brexit.



Agora, num discurso que vai fazer esta segunda-feira, a primeira-ministra britânica vai deixar a ideia de que um cenário de permanência do Reino Unido na União Europeia é agora mais provável do que uma saída sem acordo.



O jornalista João Torgal conta o que está em discussão.



Os últimos apelos da chefe do governo britânico para um acordo na votação que decorrerá no parlamento britânico.



O jornal Guardian adiantou nas últimas horas que a União Europeia está preparada para adiar a saída do Reino Unido até julho se a proposta de acordo que é votada terça-feira for chumbada.



Vinte e nove de março é o dia previsto para a saída do Reino Unido do bloco europeu.