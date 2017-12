Theresa May procura acordo para continuar Brexit

Jorge Almeida - RTP05 Dez, 2017, 10:41 / atualizado em 05 Dez, 2017, 10:42 | Mundo

“Vai ser um dia muito difícil”, disse David Jones em relação a esta terça-feira.



O responsável britânico para as negociações do Brexit afirmou que Theresa May tem marcada uma conversa difícil com a líder do DUP, Arlene Foster.



O problema reside em como vai ser a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, após a saída da União Europeia.







O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, insiste numa cláusula para evitar o regresso de uma “fronteira difícil”, que poderia prejudicar o acordo de paz celebrado em 1998.



Enquanto o DUP considera que isso vai impedir a Irlanda do Norte de sair da UE “nos mesmos termos”, como o resto do Reino Unido.



Theresa May precisa do apoio do DUP, que é o maior partido da Irlanda do Norte com dez deputados em Westminster, porque não tem a maioria na Câmara dos Comuns.



Todos aguardam que a primeira-ministra britânica tenha alcançado progressos quando regressar a Bruxelas na quarta-feira. Só deste modo, na Cimeira Europeia de 15 de dezembro, se poderá passar formalmente à segunda fase das negociações.

Escócia prefere continuar no mercado comum

A primeira-ministra escocesa disse que não será saudável a Irlanda do Norte beneficiar de regras diferentes.



Numa mensagem no Twitter, Nicola Sturgeon, defendeu que existe uma boa oportunidade para o Reino Unido continuar no mercado comum europeu para minimizar os danos da saída da União Europeia.



This could be the moment for opposition and soft Brexit/remain Tories to force a different, less damaging approach - keep the UK in the single market and customs union. But it needs Labour to get its act together. How about it @jeremycorbyn? — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 5 de dezembro de 2017

A mensagem vinda da Escócia mereceu o apoio do primeiro-ministro do País de Gales, Carwyn Jones e do Mayor de Londres, Sadiq Khan.