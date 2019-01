Partilhar o artigo Theresa May quer reabrir o acordo de divórcio com a UE, diz porta-voz Imprimir o artigo Theresa May quer reabrir o acordo de divórcio com a UE, diz porta-voz Enviar por email o artigo Theresa May quer reabrir o acordo de divórcio com a UE, diz porta-voz Aumentar a fonte do artigo Theresa May quer reabrir o acordo de divórcio com a UE, diz porta-voz Diminuir a fonte do artigo Theresa May quer reabrir o acordo de divórcio com a UE, diz porta-voz Ouvir o artigo Theresa May quer reabrir o acordo de divórcio com a UE, diz porta-voz