Theresa May retoma campanha: "O nosso modo de vida tem de continuar"

Em menos de três meses, o Reino Unido registou um total de três atentados terroristas, dois em Londres e outro em Manchester. No entanto, é este o mesmo país que se prepara para o voto de quinta-feira, dia 8 de junho, uma eleição decisiva no cenário pós-referendo e que poderá reforçar a legitimidade de Theresa May nas negociações com Bruxelas.





Sem esquecer os recentes atentados na London Bridge na noite de sábado e o ataque terrorista em Manchester, a primeira-ministra britânica garantiu a segurança do ato eleitoral desta semana.





"A polícia está a trabalhar com as autoridades locais há várias semanas. Os planos desenvolvidos foram pensados para um nível de ameaça considerado 'severo', por isso são planos de segurança bastante robustos", garantiu a líder britânica.



Sem contar com o processo eleitoral, Theresa May assegurou também que as autoridades policiais estão a rever as normas de segurança em todos os eventos, mas que o nível de ameaça se mantém inalterado após o mais recente ataque na capital britânica.





Fiel à célebre máxima britânica - Keep Calm and Carry On - que insta à resiliência dos cidadãos perante circunstâncias adversas, a atual primeira-ministra e candidata pelo Partido Conservador às eleições de quinta-feira sublinhou que o país deve prosseguir "com o modo de vida e com o processo democrático" após os recentes atentados.





De regresso à campanha eleitoral, suspensa desde sábado, Theresa May considerou que o escrutínio desta semana se resume à escolha da "melhor liderança", mais forte e mais estável para o Reino Unido.





"Tudo o que queremos agora, enquanto país, depende de conseguirmos uma negociação favorável do Brexit", considerou a primeira-ministra, referindo ainda que Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, deitaria tudo a perder.





Na visão de Theresa May, o líder da oposição aceitaria qualquer acordo com Bruxelas, mesmo que este prejudicasse os britânicos em larga escala.





