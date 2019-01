Theresa May submete a votação o plano B

Hannah Mckay - Reuters

A primeira-ministra britânica esteve já reunida com os deputados do Partido Conservador para pedir o apoio necessário para a votação.



May promete que a questão da fronteira com a Irlanda poderá encontrar uma formulação alternativa com a aprovação do acordo no Parlamento. Sublinha ainda que é preciso que Londres envie uma mensagem a Bruxelas sobre que mudanças quer no acordo para o Brexit.



Mudanças, ou não, que a jornalista Ana Jordão dá conta numa reportagem em que a decisão que vai ser tomada é quase uma fotocopia do plano A, chumbado há duas semanas.