Tigray. Nacionalistas recuperam capital e prometem lutar até expulsar todos "os inimigos"

O porta-voz das Forças Populares, geradas no Tigray e que têm assumido uma agenda separatista do resto da Etiópia, referiu ainda que o governo da capital regional e da cidade de Shire, mais a norte, está a ser restabelecido e que as populações voltaram a poder percorrer as ruas.

As comunicações com a região norte da Etiópia estão bloqueadas e é impossível confirmar independemente as informações. A Reuters refere testemunhos e vídeos da população a saudar entusiasmada os soldados das TPLF na sua entrada em Mekele e em Shire.

, numa contraofensiva que permitiu às ex-forças comunistas recuperarem uma a uma as cidades de Tigray., a pedido da administração interina regional de Tigray nomeada em novembro último."Este cessar-fogo unilateral inicia-se hoje, 28 de junho de 2021 e irá manter-se em vigor até ao fim da época das sementeiras", referiu o comunicado emitido pelo governo federal etíope. Habitualmente esta decorre entre maio e setembro.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse ter falado com Abiy e afirmou estar "esperançado que se dê uma cessação efetiva das hostilidades". "É essencial que os civis sejam protegidos, que a ajuda humanitária chegue às pessoas que dela precisam e que seja encontrada uma solução política", referiu Guterres em comunicado.





As TPLF ignoraram o anúncio e prometeram "lutar até que os nossos inimigos abandonem Tigray", nas palavras de outro porta-voz, Liya Kassa, durante um comunicado emitido pela rádio.

Desde novembro que Mekele era controlada pelas tropas regulares etíopes e Shire por tropas da Eritreia, aliadas de Abiy Ahmed.







Umas e outras terão abandonado completamente as localidades nas últimas horas, de acordo com testemunhas à Reuters, tendo ocorrido alguns combates nos arredores durante a noite.

para proteger toda a cidade e o seu povo contra qualquer força que possa tentar cometer crimes imperdoáveis contra vidas humanas e contra a propriedade".

Massacres, abusos e violações

Nos últimos oito meses, o conflito pelo controlo da região norte da Etiópia, berço e bastião das TPLF, agora inimigas do Governo etíope, fez milhares de mortos, levou à fuga interna de dois milhões de pessoas e deixou 350 mil à beira da fome - número contestado por Adis Abeba.







As Nações Unidas falam em múltiplos massacres, abusos, violações de crianças e perseguições de civis, cometidos por todas as partes. Cerca de 75 mil habitantes de Tigray procuraram refúgio no vizinho Sudão.

Ambos os lados se acusam de cometer atrocidades.

O governo interino do Tigray, liderado por Abraham Belay, apelou a uma solução política para o conflito, lembrando em declarações à telivisão pública etíope, que "a abordagem da crise humanitária em Tigray é da responsabilidade do governo federal, não podemos esperar que seja feita pelo grupo rebelde, que está a brincar com as vidas do povo tigray".





Quarta-feira a força aérea etíope foi acusada de matar pelo menos 43 pessoas, incluindo crianças, no bombardeamento de um mercado na cidade de Togoga.







Os militares negaram as acusações no dia seguinte e garantiram que apenas combatentes vestidos à civil tinham sido atingidos. Um porta-voz afirmou que as TPLF usam propaganda e que os médicos citados pelos jornalistas não eram "verdadeiros médicos".





A responsável da ONU pelo respeito dos Direitos Humanos, Michelle Bachelet, prometeu dia 21 de junho que os resultados a uma investigação às atrocidades cometidas na região norte da Etiópia deverão ser anunciados em agosto.

De costas voltadas



O conflito entre as Forças Populares e o Governo de Abiy deu os primeiros passos em 2018, quando as TPLF, que haviam governado a Etiópia de facto desde 1991, recusaram fundir-se com o Partido da Prosperidade de Abiy.







Ao longo do ano de 2020, o fosso aprofundou-se. Em setembro desse ano as TPLF organizaram eleições regionais no Tigray, participadas por 2,7 milhões de pessoas mas não reconhecidas pelo Governo federal.







Em novembro, Adis Abeba acusou as Forças Populares de traição por terem alegadamente atacado bases militares federais. Na ofensiva seguinte, justificada como "imposição da lei e da ordem" e apoiada por tropas da vizinha Eritreia, o Governo de Adis Abeba declarou vitória, apesar de várias fontes referirem que as forças federais controlavam apenas 70 por cento do território.