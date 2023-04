TikTok multado no Reino Unido em mais de 14 milhões de euros

O Gabinete (ICO no Reino Unido) estima que as falhas da aplicação em limitar a utilização doem utilizadores com menos de 13 anos levou a que crianças com menos de essa idade estivessem a utilizar a aplicação de vídeo em 2020. Apesar de não haver uma lei que restringe de forma oficial essa utilização, o ICO pede que os dados pessoais destas crianças só sejam utilizados depois de consentimento parental.De acordo com o, John Edwards, da organização britânica, adiantou em comunicado que existem leis para ter as crianças do Reino Unido tão protegidas no digital como no mundo físico e que onão está a respeitar essas leis.“Como consequência, estima-se que, enviando, potencialmente, conteúdo inapropriado a cada vez que mudam de vídeo”.Edwards acrescentou ainda que “o TikTok devia saber melhor. O TikTok devia ter feito melhor. A nossa multa de 12,7 milhões de libras (14,4 milhões de euros) reflete o impacto sério que as suas falhas possivelmente tiveram. Não fizeram o suficiente para perceber quem estava a usar a plataforma e tomar ações para remover crianças menores que estavam a utilizar o TikTok”.O ICO descobriu ainda que o assunto foi discutido internamente, dentro do foro de trabalho do TikTok, mas que as medidas tomadas não foram “adequadas”.Em resposta ao ICO, oTikTok fez saber através de um porta-voz que o TikTok "“Enquanto discordamos com a decisão do ICO, que remete para o período entre maio de 2018 e julho de 2020, estamos satisfeitos por perceber que a multa foi reduzida para mais de metade. Continuaremos a estudar a decisão e tentar perceber quais serão os próximos passos”.Os responsáveis pela aplicação afirmaram também que mudaram as práticas durante o período que o Gabinete da Comissão de Informação investigou a aplicação e por isso as práticas para tentar perceber quem tem menos de 13 anos foram melhoradas e que estão a ser criadas ferramentas para os pais poderem pedir a eliminação de contas de crianças desses menores.O TikTok tem sido uma das redes sociais mais escrutinadas dos últimos anos. Em 2019, a Comissão Federal de Negócios dos Estados Unidos multou a aplicação em mais de seis milhões de euros devido à recolha de dados de menores de 13 anos. Na altura, a plataforma prometeu novas medidas que permitissem a estas crianças terem um papel mais passivo, podendo ver vídeos mas sem conseguir publicar ou comentar conteúdos.