Tillerson quer que a Tailândia boicote a Coreia do Norte

Rex Tillerson tem encontros marcados com o primeiro-ministro e chefe da junta militar que governa de facto a Tailândia, o general Prayut Chan-O-Cha. O novo soberano tailandês, o Rei Maha Vajiralongkorn, concede-lhe também uma audiência, um evento extremamente raro.



A Tailândia, aliada de Washington, é também um dos raros países do Sudoeste Asiático a manter uma embaixada norte-coreana e laços comerciais com Pyongyang.



Banguecoque, a capital, é um dos maiores hubs comerciais regionais, cada vez mais usado pelas empresas da Coreia do Norte de importação e exportação, que alteram sucessivamente os nomes, explicou um diplomata americano não identificado, que viaja com Rex Tillerson.



Os Estados Unidos pretendem convencer a junta militar a encerrar as empresas norte-coreanas de fechada, cortando o canal comercial utilizado sem restrições pela Coreia do Norte, acrescentou a mesma fonte à imprensa.



Outra medida possível para isolar Pyongyang é restringir a política de atribuição de vistos, até agora uma das mais permissivas. Este endurecimento, sublinhou contudo o mesmo diplomata, não se deverá aplicar aos numerosos refugiados norte-coreanos que fogem do país para a Coreia do Sul.



Tillerson afastou segunda-feira a hipótese de um regresso ao diálogo com a Coreia do Norte. Numa visita a Manila, Filipinas, o secretario de Estado referiu que a onda de sanções aplicadas ao regime norte coreano, depois dos mais recentes testes com mísseis balísticos, demonstra que o planeta perdeu a paciência com as ambições nucleares norte-coreanas.

Japão apreensivo

Um relatório do ministério da Defesa do Japão hoje publicado, considera que o programa balístico da Coreia do Norte representa "um novo grau de ameaça".



"Desde o ano passado em particular, o norte, que realizou dois testes nucleares e disparou mais de 20 mísseis balísticos, representa um novo grau de ameaça", sublinhou o ministro da Defesa Itsunori Onodera, no preâmbulo do livro branco sobre as ameaças ao Japão.



Onodera, recém nomeado para o Governo de Shinzo Abe depois de ocupar o mesmo posto entre finais de 2012 e setembro de 2014, qualificou o perigo norte-coreano como "máximo e iminente", recuperando uma expressão já usada no passado.



"É provável que, à medida que o tempo passe, aumente o risco da colocação de mísseis balísticos dotados de ogivas nucleares capazes de atingir o nosso pais", sublinha o texto.



Também as ambições de influência militar do vizinho chinês preocupa a Defesa japonesa.



"Em relação à China, estamos extremamente preocupados com o seu impacto no ambiente securitário regional e mundial, quando continua a formular reivindicações unilaterais incompatíveis com a ordem internacional atual", lamenta o ministro Onodera.



Pequim e Tóquio disputam um pequeno grupo de ilhas situadas a nordeste de Taiwan, controladas pelo Japão sob o nome Senkaku, mas chamadas e reivindicadas pela China sob o nome Diaoyu.



O Governo do Japão tem avisado também contra a colocação de navios-sonda chineses perto da linha mediana que separa as Zonas Económicas Exclusivas dos dois países.